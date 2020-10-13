HDP önündeki evlat nöbetinde 19'uncu kavuşma; 6 yıl sonrra buluştular



Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Emin Coşkun'un oğlu İbrahim (25), terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İbrahim Coşkun'un, ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinden 15 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Mehmet Emin Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken, 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu İbrahim için, evlat nöbetine katıldı. 6 yıldır terör örgütünün elinde olan İbrahim için güvenlik güçlerinin bir süredir yaptığı ikna çalışmaları sonuç verdi. İbrahim Coşkun, dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Oturma eylemini sürdüren Mehmet Emin Coşkun ile eşi Safiye Coşkun, dün gece oğlunun terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini aldı.

6 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İbrahim Coşkun, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesiyle buluşturuldu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, 6 yıl aradan sonra oğlunu gören anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun, çocuklarına sarılarak uzun süre hasret giderdi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-10-13 15:30:21



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