Diyarbakır’da tarihi mekanlarda ezgiler, müzikseverlerle buluşturuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da tarihi mekanlarda ezgiler, müzikseverlerle buluşturuluyor

İHA

Diyarbakır’da tarihi mekanlarda ezgiler, müzikseverlerle buluşturuluyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından organize edilen geçmişin sesi Amida konserleri başladı.
Diyarbakır'ın 10 tarihi mekanında düzenlenecek müzik dinletileri için değerlendirmelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Diyarbakır’ın geçmişten günümüze kadar gelen kültürel değerlerinin bilinmediğini belirterek, bu topraklarda farklı kültürlerden beslenerek günümüze kadar ulaşan kültürel çeşitliliği tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Tayınlamak, ''Diyarbakır sahip olduğu somut kültürel miras değerleri ile bilinen bir kent. UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan tarihi yapılara sahip. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eserlerin farklı hikayeleri var. Günümüze kadar ulaşmış olan ezgiler, edebi eserler, hikayeler, destanlar, gelenekler ve yöresel ürünler var. Farklı halkların yaşadığı bu topraklar çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu kültürel çeşitliliğin korunması, sürdürülmesi ve geleceğe aktarılması gerekiyor. Müzik endüstrilerinin yerel girişimler, inisiyatifler ile gelişebilecek ve kentin kültürel mirasından ve çeşitliliğinden beslenebilecek bir alan olduğunu, müzik alanında geçmişten günümüze ulaşan ezgiler ve geleneklerden beslenen girişimlerin geliştirilmesi ve bu zenginliğin kentin tanıtımında yer alması gerekiyor'' dedi.

''Diyarbakır’ın her ilçesinin tarihi güzelliğini aktaracağız''
Hasuni Mağaralarında 16 Ekim 2020 Cuma günü düzenlenecek ilk müzik dinletisinde santur, keman ve def ile dengbejlik geleneğinden günümüze ulaşan ezgilerin seslendirileceğini ve dijital platformlarda yayınlanacağını aktaran Tayınlamak, ''Dengbejlik geleneğinin bölgede önemli bir kültür, toplumsal olaylardan beslenen klamlar farklı dillerde seslendirilerek günümüze kadar ulaştı. Hasuni Mağaralarından sonra Zerzavan Kalesinde piyona dinletisi, Ergani’de doğal ritim orkestrası, Keçi Burcunda tembür dinletisi düzenliyoruz. Diyarbakır’ın her bir ilçesinde sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal zenginliği de aktaracak şekilde etkinlikler organize ediyoruz. Her bir etkinlikte geçmişten günümüze kadar gelen farklı ezgileri, müzik enstrümanları, konserin düzenleneceği tarihi ve doğal mekanların geçmiş hikayesi ile birleştirerek sunmayı hedefliyoruz. Tüm müzikseverleri cuma günü DTSO sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan dijital konseri izlemeye davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayapınarda Temiz Sokaklar Projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Kayapınarda Temiz Sokaklar Projesi hayata geçiyor
HDP önündeki evlat nöbetinde 19'uncu kavuşma; 6 yıl sonrra buluştular
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 19'uncu kavuşma; 6 yıl ...
Araştırmacı yazar İzol: “Ermenistan bir terör devletidir”
YEREL HABERLER Araştırmacı yazar İzol: “Ermenistan bir terör ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı eli kanlı PKK’yı bitirme noktasına getirdi Çocuklarını HDP’den isteyen ailelerin başlattığı eylem sonuç vermeye devam ediyor, bir aile daha evladına kavuştu Şimdiye kadar 19 ailenin mutlu sona ulaştığı eylemde 141 aile çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı eli kanlı PKK’yı ...
Bismil'de Suriyeli ailelere hijyen kiti dağıtıldı
YEREL HABERLER Bismil'de Suriyeli ailelere hijyen kiti dağıtıldı
Başkan Sözen: "Ormanlarımızı korumaya talibiz"
YEREL HABERLER Başkan Sözen: "Ormanlarımızı korumaya talibiz"
Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya ...
Silvan'da izole olması gereken vatandaş evde bulunamadı
YEREL HABERLER Silvan'da izole olması gereken vatandaş evde ...
Bozulmuş et ve süt ürünlerini satacaklardı, yakalandılar
YEREL HABERLER Bozulmuş et ve süt ürünlerini satacaklardı, ...
Silvan'da metruk binada erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Silvan'da metruk binada erkek cesedi bulundu
Bakan Soylu'nun açıklamasından sonra oturma eylemindeki ailelerin sayısı da umutları da arttı
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun açıklamasından sonra oturma ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 405'inci gününde Acılı anne Fatma Akkuş: "Oy verdik meclise gönderdik, karşılığında çocuğumuzu aldılar"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 405'inci ...
Yerinde dönüşüm, irtibat büroları ile halka anlatılacak
YEREL HABERLER Yerinde dönüşüm, irtibat büroları ile halka ...
Terör örgütünden kaçışlar sürdükçe direnen ailelerin sayısı artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Terör örgütünden kaçışlar sürdükçe direnen ailelerin ...
9 yıllık evlat hasreti Rosi tedavisiyle son buldu
YEREL HABERLER 9 yıllık evlat hasreti Rosi tedavisiyle son buldu
Diyarbakır'da soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıf da üretildi Türkiye'de ilk kez Hacıbaba Pastaneleri tarafından üretilen soğuk kadayıfa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıf ...
HDP önündeki eylemde 19'uncu kavuşma
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 19'uncu kavuşma
Ailelerin direnişi PKK'da çözülmeleri hızlandırıyor HDP önünde nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi PKK'da çözülmeleri ...
Ermenistan saldırılarına tepki için Diyarbakır'dan Azerbaycan'a yürüyecek
YEREL HABERLER Ermenistan saldırılarına tepki için Diyarbakır'dan ...
PKK´nın kirli planı uygulamada: İstihbarat 1 yıl önce tespit etmişti
YEREL HABERLER PKK´nın kirli planı uygulamada: İstihbarat 1 yıl önce ...
Evlat nöbetindeki ailelerden Hatay'da orman yakan PKK'ya sert tepki Acılı baba Süleyman Aydın: "Çocuklarımızı kaçıran PKK ve yandaşları koca ormanları yakıyor herkes sessiz kalıyor"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Hatay'da orman yakan ...
Diyarbakır'da yüz yüze eğitim heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yüz yüze eğitim heyecanı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 404'üncü gününde Acılı aileler nöbetlerini 24 saate çıkardı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 404'üncü ...
Yaşı küçük yüreği büyük kız çocuğuna Dünya Kız Çocukları Günü sürprizi
YEREL HABERLER Yaşı küçük yüreği büyük kız çocuğuna Dünya Kız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X