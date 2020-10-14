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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırlı kadınlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz konserve dağıtıyor

İHA

Diyarbakırlı kadınlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz konserve dağıtıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesince Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) başlatılan proje ile kadınlar tarafından hazırlanan konserveler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılıyor.
Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren 9 ADEM’de kadınlara yönelik farklı dallarda başlatılan kurslar devam ediyor. Pandemi sürecindeki kısıtlamaların esnetilmesiyle çalışmalarına başlayan kadınlar, kaymakamlık ve belediyenin verdiği destekle maddi ve manevi olarak faydalanacakları bir çalışma içerisine girdi. Kadınların kendi emekleri ile hazırladıkları kışlık konserveler, Yenişehir Belediyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Fabrika Mahallesi'nde bulunan ADEM'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

"Buradaki çalışma aynı zamanda bizim için bir laboratuvar çalışması oldu"
Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyetlerini yürüten 9 ADEM olduğunu belirten Kaymakam Beşikci, bu ADEM’lerde kadınlara yönelik farklı branşlarda programların devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Beşikci, "Pandemi süreciyle birlikte getirilen kısıtlamaların da yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte bu seneki programlarımızı başlattık. Ancak biz bu dönemde ADEM’lerimizde yürüttüğümüz kurs programlarımızı biraz daha farklı bir bakış açısıyla, özellikle kadınlarımıza maddi ve manevi olarak katkı sağlayabileceği ekonomik değerler elde edebileceği bir konsepte büründürmeye çalıştık. Bunların ilk örneğini de sağ olsun gerek Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, gerekse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bünyesinde bu programın koordinatörlüğünü yapan ekibimiz sayesinde kadınlarımıza yönelik kışlık konserve domates ihtiyaçlarını, turşu ihtiyaçlarını, makarna ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, aynı zamanda bundan da ekonomik bir şekilde fayda sağlayabilecekleri konseptte bir program başlattık. Burada belediyemiz katkılarıyla, kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız katkılarıyla ham maddelerimiz sağlıyoruz. Kadınlarımızda burada ürettikleri ürünleri hem kendi kullanımlarına hem konu komşularına, hem muhtaçlara, yaşlı vatandaşlarımıza, kimsesizlere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. Buradaki çalışma aynı zamanda bizim için bir laboratuvar çalışması oldu" dedi.

"ilk kadın kooperatifimizi kurma noktasında son aşamaya geldik"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla KOOPDES programının geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdiğini aktaran Kaymakam Beşikci, "Bu kapsamda kadın kooperatiflerimize yönelik çok ciddi hibe programlarımız başladı. Bizlerde Yenişehir’de Allah nasip ederse ilk kadın kooperatifimizi kurma noktasında son aşamaya geldik. Burada Yenişehir Belediyemiz ortaklığında üretimini devam ettiren kadınlarımızla birlikte inşallah bir kooperatif kurarak Ticaret Bakanlığımızın da hibe programlarından faydalanıp bu işi daha sürdürülebilir, yerel ekonomisine çok ciddi manada katkı sağlayabilecek tamamen kadınlarımızın ekonomik bir değer edebilecekleri, sürdürülebilir bir konsepte inşallah üretimlerimize devam ettireceğiz. Buradaki hanımlarımıza yine belediyemizin katkılarıyla bir satış noktası temine ederek orada da üretmiş oldukları ürünleri tamamen yasal, hukuka uygun, organik, hijyenik çevreye duyarlı ekolojik bir şekilde bayanlarımızın ürettiği ürünleri hem satışını yapacaklar hem de bizlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştıracağız. Yenişehir ilçemizin yaklaşık 220 bin nüfusu var. 220 bin nüfusumuzun yaklaşık yüzde 75’i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan belirli aralıklarda yardım alan haneler. Ebetteki tamamın ulaşmak mümkün olmazsa bile özellikle 65 yaş üstü, kimsesiz yaşayan yaşlılarımız bu tür ürünlerini üretmekte sıkıntı çeken özellikle bu kitleye ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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