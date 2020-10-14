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HDP önündeki eylemde 408'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 408'inci gün


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 408'inci günde de sürdürdü. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Biz burada eylemimizi sürdürdükçe çocuklarımız güvenlik güçlerine teslim oluyor. 19'uncu evladımız da güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
'ÇAVUŞOĞLU, PKK'NIN İÇ YÜZÜNÜ ONLARIN YÜZÜNE KARŞI SÖYLEDİ'
5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, evlat nöbeti sürdükçe güvenlik güçlerine teslim olanların sayısının arttığına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, dün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısında terör örgütü PKK'yla ilgili yaptığı konuşmadan dolayı teşekkürlerini ileten Aydın, "19'uncu evladımız da güvenlik güçlerine teslim oldu. Eğer bizim çocuklarımız da sesimizi duyuyorsa, gelip, güvenlik güçlerine teslim olsunlar. PKK'dan hayır gelmez. Avrupa'da insan hakları örgütlerine sesleniyorum, herkese insan hakları var da bizim çocuklarımıza yok mu? Biz bir yıldan fazladır HDP önünde eylem yapıyoruz. Neden gelip, HDP'nin çocuğumuzu nasıl dağa gönderdiğini bizzat ağzımızdan duymuyorsunuz? Biz insan değil miyiz? Ben 5 yıldır oğlumdan haber almadım. Neden bize destek vermiyorlar? Bazı kesimler Gezi olaylarında 4 ağacın yeri değiştiği için dünyayı ayağa kaldırdılar. Bizim yanımıza niye gelmiyorlar, bizim için neden bir yürüyüş yapmıyorlar? Artık HDP'nin iç yüzünü görsünler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Allah razı olsun. PKK'nın iç yüzünü bizzat onların yüzüne karşı söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz eylemimizde kararlıyız. HDP ve PKK burada eylemimizden rahatsız oluyor. Zaman zaman buradaki ailelerin çocuklarına ait videolar yayınlanıyor. Çocuk, 'Ben ailemi istemiyorum' diyor. Hangi çocuk annesini, babasını istemez? Bizden rahatsız oldukları için böyle asılsız videolar yayınlıyorlar. Biz bunları dikkate almıyoruz. Hepimiz eylemimizi sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz" dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2020-10-14 16:01:03

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