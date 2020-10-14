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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amed Sportif Faaliyetler Muhlis’le kazandı

İHA

Amed Sportif Faaliyetler Muhlis’le kazandı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepespor’u sahasında 10 mağlup etti.
Sahasında Hacettepespor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, Muhlis’in golüyle karşılaşmayı 10 üstün tamamladı. Amed Sportif Faaliyetler 7. dakikada direği geçemedi. Güray'ın ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top direkten oyun alanına döndü. 16. dakikada orta alandan uzatılan topla ceza alanına giren Batuhan, meşin yuvarlağı kaleci Numan'a nişanladı. 31. dakikada Hacettepe gole yaklaştı. Ceza alanı içinde topu kontrol edip vuruşunu yapan Serdarcan kaleci Bekir'i geçemedi. Hacettepe 40. dakikada mutlak golü kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yağız Suat kaleciyi geçmeye çalışınca kaleci Bekir yatarak golü önledi. 43. dakikada savunmanın arkasına sarkan Batuhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda auta yollayarak net fırsatı kaçırdı. 45. dakikada Metehan çift sarı karttan oyundan atılarak, takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi sona erdi. 61. dakikada Amedspor rakip kalede etkili oldu. Serkan'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Oğuzhan kafayla dokundu top direğin üzerinden auta çıktı. Amedspor 71. dakikada 10 kişi kaldı. 3 dakika arayla 2 sarı kart gören Erman, rakibine yaptığı faul sonrasında oyundan atıldı. Amedspor 80. dakikada öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhlis yerden nefis vuruşla topu ağlara yolladı. 84. dakikada Yusuf'un pasıyla buluşan Bünyamin'in şutunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Safa Yılmaz xx, Mücahit Değermenci xx, Emrah Akkaya xx
Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi xx, Serkan Yavuz xx, Erman Bulucu xx, Emrah Taysı xx, Ümit Karaal xx, Bünyamin Yürür xx, Mansur Çalar xx (Deniz Yılmaz dk. 77 x), Güray Gazioğlu xx (Oğuzhan Öztürk dk. 54 x), Halil İbrahim Sönmez xx (Yusuf Yağmur dk. 77 x), Batuhan Kurt xx (Muhlis İstemi dk. 66 xxx), Sinan Akaydın xx
Hacettepespor: Numan Soysal xx, Doğan Bilgin xx, Hüseyin Eren Bektaş xx, Metehan Mert x, Volkan Kılıç xx (Furkan Temir dk. 86 ?), Kaan Yüksel xx, Serdarcan Eralp xx, Musa Şahindere xx, Yağız Suat Bolat xx, Sarp Ekinci xx (Çayan Poshoroğlu dk. 86 ?), Ahmet Arda Tuzcu x (Muhammed Ali Barutcu dk. 46 x)
Gol: Muhlis İstemi (dk. 80) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kartlar: Erman Bulucu (dk. 71) (Amed Sportif Faaliyetler), Metehan Mert (dk. 45), Çayan Poshoroğlu (dk. 90+5) (Hacettepespor)
Sarı kartlar: Batuhan Kurt, Mansur Çalar, Ümit Karaal, Halil İbrahim Sönmez, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Eren Bektaş (Hacettepespor)

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