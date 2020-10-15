Çermik’te yeni devlet hastanesinin yapımına başlandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yeni devlet hastanesinin yapımı için ilk kazma vuruldu.

Çermik’te yapılacak olan 50 yataklı Çermik Devlet Hastanesi için ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı. Çermik Kaymakamı Remzi Polat, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yıldızhan Çermik'te yapılacak olan 50 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları için kurban kesimi ve iş makinelerinin hafriyat alma çalışmalarına katıldı.

Çermik'e verdikleri hastane sözünü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, “Çermik'te yeni Devlet Hastanesi konusu uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Belediye Başkanı olarak ilk günden itibaren konunun yakın takipçisi olduk. İlk zamanlarda hastanenin yapılacağına inanmayanlar oldu. Bunu sürekli polemik malzemesi yapanlara inat ısrarla konuyu takip ettik. AK Parti ilçe teşkilatımızla, milletvekillerimizle Sağlık Bakanlığına gide gele tabiri caizse Ankara’yı yol ettik. İhale yapıldıktan sonra bile ’ihale iptal edilmiş’ yalanını söyleyenler oldu. Ama Allah’a şükür ki bizi bir kez daha hemşerilerimize mahcup etmedi. Bugün hafriyatına başladık. İnşallah 700 gün sonra yeni Devlet Hastanemizin açılışını yapmak nasip olur. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çermik'imize hayırlı olsun. Bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, AK Parti Diyarbakır milletvekillerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten'e ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim" dedi.

Yapımına başlanan devlet hastanesiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, “Mimarisi ve iç dekorasyonu Avrupa standartlarında olacak olan Çermik Devlet Hastanesi 50 yataklı bir hastane olacak. Hastane içerisinde 10 yataklı yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastane koğuş sisteminden çıkarılarak otel sistemine dönüştürülerek her hasta refakatçisiyle birlikte özel odalarda kalacak” diye konuştu.

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