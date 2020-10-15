Silvan-Hazro yolu asfaltlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, SilvanHazro ilçeleri arasında köy bağlantı yolunda asfalt çalışması başlattı.
Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki bağlantı yolunun 2019 müttehit firma tarafında yarım bırakılmasına tepki gösteren vatandaşların sesini duyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, SilvanHazro arasındaki yol asfalt çalışması başlattı. SilvanHazro arasında yolu taşımacılığını yapan Bülent Bakır, "2109 yılında müteahhit firma tarafından yapılıp, ancak yol asfaltlama çalışması yarım bırakılmıştı. Yol tamamlanmadığı için çok çile çektik. Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu SilvanHazro arasında bozuk olan 13 kilometrelik yolda çalışma başlatıldı. Yolun yapılmasında başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.