Başkan Beyoğlu: "Vatandaşı önceleyen belediyecilik yapıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu: "Vatandaşı önceleyen belediyecilik yapıyoruz"

İHA

Başkan Beyoğlu: "Vatandaşı önceleyen belediyecilik yapıyoruz"

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaynartepe Mahallesinde yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak olan kentsel dönüşümün vatandaşların taleplerine göre şekillendirileceğini söyledi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede kentsel dönüşümün müteahhitlerle değil doğrudan devlet eliyle yapılacağını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla bölgeye gelen heyetlerin sahada çok ciddi çalışmalar yaparak vatandaşlar ve muhtarlarla görüştüğünü belirten Beyoğlu, “Burayı başka yerlerle kıyaslamak doğru değildir. Burada yerinde dönüşüm uygulanacak. Çıkmak istemeyen hiçbir vatandaş çıkarılmayacak. Devletin imkanlarıyla modern bir şehir inşa edilerek kalmak isteyen vatandaşlara teslim edilecek. Devlet burada kazanç elde etmeyecek. Rant olması söz konusu değildir. Çünkü devlet vatandaşı çıkarıp burada yapacağı yapıları satma yoluna gitmeyecek. Ama kalmak istemeyene de ya ev ya da parası verilecek. Vatandaşımızı önceleyen belediyecilik yapıyoruz. Kaynartepe ilk etap olacak. Temmuzda ilk kazma vurularak 2 yıl içinde tamamlanması amaçlanıyor. Bu sürede vatandaşların mağdur olmaması adına tüm tedbirler alınıyor. Ben bir buçuk yıldır o sokaklardayım, evlerdeyim. Vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var. Proje hakkında bilgi vermek ve görüşmeler yapmak üzere gelecek hafta belediyemiz bünyesinde irtibat bürosu hizmet vermeye başlayacak. Tek bir vatandaşımızın mağdur edilmeyeceği modern ve ferah bir şehir yapısı inşa edilecek” dedi.

"İlçenin çehresini değiştirmeye başladık"
Halkının kendilerinden önceki dönemlerde hizmetten mahrum bırakıldığını kaydeden Başkan Beyoğlu, bir buçuk yılda 125 bin ton asfaltlama ve kırsalda da 80 kilometreden fazla yol yaparak ilçenin çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Beyoğlu, “Eski Bağlar bölgemizde zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen 250’den fazla metruk yapıyı yıktık. Allah korusun olası bir depremde yerle bir olacak yapılar bir hayli fazla. Ruhsatsız yapıların oranı çok yüksek. 50 yıllık geçmişi olan Bağlar, bundan önce gerçekten de kaderine terk edilmiş. Devletimiz her şeyi düşünerek ve hesaplayarak bu projeyi hayata geçiriyor. Bunca yılın ihmalini bir buçuk yıl gibi kısa zamanda gidermek elbette mümkün olmaz. Ama biz yine de çok şeyi başardık. Kendi üretimimiz olan 125 bin ton asfalt ile bizde önce hizmete hasret kalan cadde ve sokakları güzelleştirdik, kırsal yerleşim yerlerine 80 kilometreden fazla yeni yol kazandırdık. Sosyal hadiselerin çok olduğu bir ilçeyiz. Bu paralelde 200 binden fazla insanımızla temas kurarak projeler ve imkanlar dahilinde ilçe tarihinin en büyük desteğini sağladık. Ben burada siyasetçi kimliğimi değil, 7’den 77’ye kadar her vatandaşa hizmet etmeye gayret etmekle yükümlü olan belediye başkanı kimliğimi kullanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvan-Hazro yolu asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Silvan-Hazro yolu asfaltlanıyor
Diyarbakır’da durak ve üst geçitler yıkandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da durak ve üst geçitler yıkandı
Diyarbakır’da dengbej divanları kaldığı yerden devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dengbej divanları kaldığı yerden devam ...
Diyarbakır’da Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Meme Kanseri Farkındalık Ayı ...
Çermik’te yeni devlet hastanesinin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Çermik’te yeni devlet hastanesinin yapımına başlandı
Diyarbakır'da il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da il koordinasyon kurulu toplantısı ...
Burun kıllarını kesenlerin korona virüs kapma riski artıyor DÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin: "Burun kılı korona virüse yakalanma ihtimalini azaltıyor"
YEREL HABERLER Burun kıllarını kesenlerin korona virüs kapma riski ...
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
YEREL HABERLER Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ...
Yavru köpekleri bebek gibi biberonla besliyor
YEREL HABERLER Yavru köpekleri bebek gibi biberonla besliyor
Amed Sportif Faaliyetler Muhlis’le kazandı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler Muhlis’le kazandı
HDP önündeki eylemde 408'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 408'inci gün
Teröristler tarafından bürosu bombalanan muhtar, televizyon tamiri yapılan dükkanda hizmet veriyor
YEREL HABERLER Teröristler tarafından bürosu bombalanan muhtar, ...
Robotik kodlama atölyeleri çocukları bilişim dünyasına hazırlıyor
YEREL HABERLER Robotik kodlama atölyeleri çocukları bilişim ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım ...
Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
YEREL HABERLER Kadınlardan ihtiyaç sahipleri için kışlık konserve
Uzmanından genç cilt için dengeli ve doğru beslenme uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından genç cilt için dengeli ve doğru beslenme ...
Silvan'da tarihi konaklar turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Silvan'da tarihi konaklar turizme kazandırılacak
Diyarbakırlı kadınlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz konserve dağıtıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ...
Bağlar'ın cadde ve sokakları kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bağlar'ın cadde ve sokakları kışa hazırlanıyor
Aşırı kilolarından kurtulmak için başladığı karatede zirveye çıktı
YEREL HABERLER Aşırı kilolarından kurtulmak için başladığı karatede ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 406'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 406'ncı ...
572 erkeğin üye olduğu derneğin 3 dönemdir tek kadın başkanı
YEREL HABERLER 572 erkeğin üye olduğu derneğin 3 dönemdir tek kadın ...
Evlat nöbetindeki aile oğluna kavuştu, çadırda zılgıtla karşılandı Evladına kavuşan Mehmet Emin Coşkun: "Bu çadırın sayesinde oğlum geldi, bu işi başlatandan Allah bin kere razı olsun"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile oğluna kavuştu, çadırda ...
DTSO Çağrı Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER DTSO Çağrı Merkezi hizmete açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X