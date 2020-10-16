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Fitoterapi ve akupunkturla 14 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu

İHA

Fitoterapi ve akupunkturla 14 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelikle son buldu

Diyarbakır’da yaşayan 33 yaşındaki Sevim Yılmaz, 14 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok klinikte farklı tedavi yöntemine başvurdu. Hepsinden olumsuz sonuç alan Yılmaz, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller ve tedaviler sonucu Yılmaz, ikiz gebelik haberini aldı. Gebelik haberi ile birlikte evdeki matem havası yerini bayram havasına bıraktı.
Diyarbakır’da yaşayan 14 yıllık evli Sevim Yılmaz, bu süreçte doğal yoldan çocuk sahibi olmak istedi. Yılmaz çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca başta İzmir olmak üzere birçok ilde farklı tedaviler gördü. Tedavilerin olumsuz sonuçlanması üzerine ümitlerini yitiren aile, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile iletişime geçti. Prof. Dr. Çoksüer tarafından yapılan tetkiklerde hastada yumurta tembelliği teşhis edildi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasına kişiye özgü fitoterapi ve akupunktur tedavileri uygulaması gerçekleştirdi. Tedavisinin ardından ikiz gebelik haberini alan Yılmaz ailesi, mutluluk gözyaşları döktü.

"İki keseyi de gördük"
Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının 14 yıllık evli olduğunu ve 3 defa başarısız tüp bebek denemesi geçirdiğini söyledi. Hastanın geldiğinde detaylı bir hormon taraması, sperm taramasını yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Çoksüer, tahlil sonuçlarında yumurta tembelliği olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "Biz bu hastada fitoterapi ve aynı zamanda akupunktur tedavisi uyguladık ve beraberinde tüp bebek uygulaması yapmaya karar verdik. Akupunkturda dört tane etki mekanizması var. Birincisi stresi azaltan, ikincisi yumurtaları güçlendirip, yani hormonal balansı sağlıyor. Üçüncüsü rahim duvarının kanlanmasını artırarak tutunma gücünü artırıyor. Dördüncüsü ise bağışıklık sistemini güçlendirerek gebelik ilerlemesini sağlıyor. Özellikle yumurta tembelliği olanlarda hem yumurta detoks açısından hem de fitoterapilerle yumurtanın daha güçlü ilerlemesini sağladık e beraberinde tüp bebek yaptık. Tabi tüp bebekte daha önce başarısızlıklar olmuş, birçok tedavi olduğu için bu hastaya özgü tedavi vermek önemli. Burada verdiğimiz ilaç dozları çok önemli. Çünkü yumurtaların kalitesini bozmamaya, hastaya uygun ilaç dozu vermek önemli. Bu uygulamalarda iki tane embriyo transferi yaptık. Sonrasında da dördüncü denemesinde ikiz gebelik oldu, iki keseyi de gördük ve her ikisinin de kalp atışını duyduk. Tabi bunu gördükten sonra müthiş bir mutluluk oldu. Hastada daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Doğru teşhis, doğru tedavi, doğru, hekim, doğru klinik gerçekten de başarının ana anahtarıdır. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyenler hiç kimse umudunu yitirmesin” dedi.

"Kalp atışlarını duyunca orada ağladım"
Sevim Yılmaz da daha önce İzmir’e gittiğini, her seferinde oluyor cevabını aldıklarını ama başarısız sonuçlandığını dile getirdi. Daha sonra Diyarbakır’a gelip denemeyi yaptıklarını aktaran Yılmaz, "İlk üç tanesi başarısız geçti. Allah razı olsun Hakan hocamdan, yılmadı. Bizim bazen umutlarımız tükendi ama Hakan hoca, biz başka tedaviler, bitkisel tedavi ve Akupunkturla çok şükür Allah nasip etti. İlkin kan testinde çıktı inanmadım, kalp atışlarını duyunca hatta orada ağladım. Yine de inanamadım. Çünkü 14 yılı anlatamam. Hem çevresel hem kendim hem yaşıtlarımız bizimle beraber evlenenlerin çocuklarını gördüğüm zaman her seferinde her ay başarısız. Her denemem başarısız. Bu mutsuzluktur, nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hakan hocadan Allah razı olsun" diye konuştu.

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