Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kent genelinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Mart ayından itibaren Türkiye’de görülmeye başlanan korona virüs salgını ile mücadele yurt genelinde alınan tedbirlerle devam ediyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede, salgınla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve mülki amirlerin koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından çok büyük önem taşıdığına vurgu yapılırken, yurt genelindeki uygulamalar Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.



“Kontrollü sosyal hayat bizi korur”

İlçede uygulamaların merkezi Sunay Caddesi oldu. Günlük yaşam akışı ve ticaret açısından ilçenin en işlek caddelerinden olan bu bölgede gerçekleşen denetimlere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaymakam Yavuz Güner ile zabıta, sağlık ve gıda denetim ekipleri katıldı. Vatandaşlarla görüşüp esnafları ziyaret eden Beyoğlu, salgınla mücadelede tedbirlerin önemine dikkat çekti. Kontrollü sosyal hayat döneminde insanların çalışıp aynı zamanda tedbirler sayesinde virüsten korunma imkanına sahip olduğunu belirten Beyoğlu, “Son zamanlarda bölgemizde vaka konusunda bir düşüş var. Bu da devletimizin aldığı tedbirler ve vatandaşımızın duyarlı davranması sayesinde oldu. Bunu devam ettirmek zorundayız. Allah’ın izniyle bu zor dönemi hep beraber aşacağız” dedi.

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