HDP önündeki eylemde 411'inci gün



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 411'inci günde de sürdürdü. 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül Akkuş için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, 5 yıldır peşinde olduğu kızına teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

'ALLAH RIZASI İÇİN O SİLAHI SIKMA HİÇBİR CANLIYA'

2015'te kaçırılan kızı Songül Akkuş için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. 5 yıldır kızından haber alamadığını söyleyen Akkuş, "HDP'nin binasına geldim. Bana kızımı göstermediler. Kızımın peşinden gezdim, hiçbir şey bulamadım. Buraya geliyoruz, evde çocuklar perişan olmuş. Allah bize yardım etsin. Onların da kalbine merhamet koysun. Onlar da bir vicdana gelsin. Geri versinler çocuklarımızı artık. Kızım, sana 14 sene baktım. Ben sana baktım, onlar sana bakmadı. Neredeysen bir sesini duyur bize. Orası sizin yeriniz değildir, defter kalem vardı elinde, aldılar, silah verdiler. Devlete ve kardeşine karşı silah sıkmanı istiyorlar. Allah rızası için o silahı sıkma hiçbir canlıya. Vatanına ve milletine dön. Seni istiyoruz" dediDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-10-17 14:20:24



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