Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDI
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün hızla gelişiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra oluşan tozduman yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-10-17 22:45:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.