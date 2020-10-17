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Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi

İHA

Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmesi, kırtasiye sektörünü olumsuz etkiledi.
Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda okullar, 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitime başladı. Bakanlık daha sonra 12 Ekimde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacağı, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağı belirtilmişti. Kırtasiyeci Remzi İdikut, eskiden okul açıkken bir velinin öğrenciye 100 lira harcadığını, şu anda ise en fazla 20 liralık alışveriş yaptıklarını söyledi.
20 yıldır kırtasiye işinde olduğunu belirten Remzi İdikut, korona virüsten önceki sezon ile sonraki arasında satışlarda yüzde 90 civarında düşüş olduğunu söyledi. Önceki dönemlerde bir hafta, 15 gün çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını şu anda bazı dönemlerde satış yapmadan iş yerlerini kapattıklarını söyledi.

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