Diyarbakır'da, 5 katlı apartmanın çatısında tehlikeli çalışma



Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın çatısında 4 işçinin güvenlik önlemi almadan yaptığı onarım çalışması, anbean görüntülendi.

Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın kiremitlerini değiştirmek ve onarım yapmak için çatıya çıkan 4 işçinin, güvenlik önlemi almadığı gözlendi. Kameraya yansıyan görüntülere göre, bir işçi, elindeki fırçayla çatının kenarında temizlik yaparken, diğer işçiler de çatının uç kısmına kadar gelerek, kiremitleri değiştirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2020-10-18 10:53:46



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