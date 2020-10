DTSO ve ŞTSO'dan hızlı tren projesi talebi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, MersinGaziantep Hızlı Tren Projesine ilişkin yaptıkları açıklamada, projenin Diyarbakır ve Şanlıurfa bağlantılarının 2023 yılı öncesi yatırım programına alınması çağrısında bulundu.

DTSO Başkanı Kaya ve ŞTSO Başkanı Peltek, MersinGaziantep Hızlı Tren Projesine ilişkin ortak açıklama gerçekleştirdi. Hızlı tren projesinin yaşam kalitesinin arttırılması açısından oldukça önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde medyaya Mersin Gaziantep Hızlı Tren Projesi ihalesinin yapıldığı yansımıştır. Liman kenti Mersin’in bölge illeri ile demiryolu bağlantısının sağlanması, bölgede lojistik altyapının geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından oldukça önemlidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri sahip oldukları nüfus, sanayi üretimi ve hizmet sunumundaki kapasiteleri ile öne çıkan illerdir. Farklı sektörlerdeki potansiyelleri ve yatırım kapasiteleri ile bölgesel çekim merkezi konumundadırlar. Son yıllarda aldıkları yatırımlar ve Ortadoğu pazarına yönelik mal ve hizmet ihracatı ile bölgesel düzeyde ve komşu ülkeler ile ticari ilişkilerde lojistik merkez kapasitesine sahiptirler. İllerin mevcut ekonomik kapasitelerinin geliştirilmesi için lojistik altyapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için Mersin gibi liman kentler ve Habur sınır kapısı gibi komşu ülkeler ile ihracatlarını kolaylaştıracak demiryolu yatırımlarının planlanması ve uygulanması ihtiyaç duyulan temel kamu yatırımlarının başında gelmektedir. Hızlı demiryolu projesinin Diyarbakır ve Şanlıurfa bağlantılarının sağlanması bu illerde yaşam kalitesinin arttırılması açısından da önem taşımaktadır. Nüfus açısından Şanlıurfa ili 81 il içinde 8. sırada, Diyarbakır 12. sırada yer almaktadır. Bu yatırım yoğun nüfusa sahip her iki kentte sosyal ve kültürel yaşamın gelişmesini destekleyecektir" denildi.



"Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgedeki kültür ve inanç turizmi koridorunda yer almakta"

Diyarbakır'ın Şanlıurfa ile birlikte bölgedeki kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir kent olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her iki ilimiz de kültür ve inanç turizm koridorunda yer almakta olup, sahip oldukları kültürel miras değerleri ile öne çıkmaktadırlar. Yolcu taşımacılığı için hızlı tren hattının geliştirilmesi Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri ile birlikte bölgedeki kültür ve inanç turizm koridorlarının daha fazla yerli ve yabancı turist alması için de önemli bir yatırımdır. Mersin Gaziantep hızlı demiryolu yatırımından sonra Diyarbakır ve Şanlıurfa bağlantılarının yapılması, demiryolu bağlantısından tüm bölgenin yararlanması ve bölgenin tamamına hizmet vermesi açısından oldukça önemlidir. Bölgenin mevcut gelişmişlik düzeyi ve ulaşım altyapısının Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri ile birlikte bölge illerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından sağlayacağı avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan Mersin Gaziantep demiryolu bağlantısının bölge illerinin ekonomik kalkınması, yatırım ortamı ve yaşam kalitesine yapacağı katkılar esas alınarak Şanlıurfa ve Diyarbakır bağlantılarının bir an önce planlanması ve 2023 yılı öncesinde yatırım programına alınmasını talep ediyoruz."

