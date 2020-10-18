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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da görme engelli vatandaşlara evlerinde korona virüs testi yapılıyor

İHA

Diyarbakır’da görme engelli vatandaşlara evlerinde korona virüs testi yapılıyor

Diyarbakır’da birçok alanda zorluk çeken görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına harekete geçen Altı Nokta Körler Derneği, bir ilke daha imza attı. Dernek Başkanı Akif Karakaş, sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile yaptığı görüşme sonucunda görme engelli bireylerin korona virüs testlerinin hastane yerine evlerinde yapılacağı müjdesini verdi.
Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, 7 aydır devam eden korona virüs salgını nedeniyle üyelerinin test için gittikleri hastanede çok zorluk çektiğini ve bunun önüne geçilmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi. Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi olarak kuruldukları günden bugüne görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına önemli projeler yürüttüklerini aktaran Karakaş, "Korona virüs salgınında görme engeliler en çok risk altında olan grup içerisinde yer almaktadır. Engelli gruplar içerisinde en çok risk altında olan grup biziz. Korona virüs testi için hastaneye giden engelli arkadaşlarımız çok büyük zorluklar çekiyordu ve bizlerde buna bir çözüm bulmak için geçtiğimiz gün Diyarbakır’da sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürümüz Cihan Tekin ile bir görüşme gerçekleştirdik. Vali Yardımcısı Cıdıroğlu’na hastanelerde yaşadığımız zorlukları anlattık. Yaptığımız görüşmede görme engelli olan bireylerin hastanede değil evlerinde şüpheli durumda test yapılması ricasında bulunduk. Kendisi de yaptığımız bu ricayı kırmayarak gerekli talimatları vererek korona virüs şüphelisi olan engelli arkadaşlarımızın evinde korona virüs testine tabi tutuldu. Yapılan bu ricamızın anında işleme konulmasından dolayı Diyarbakır’da sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürümüz Cihan Tekin ile İl Sağlık Müdür Yardımcısı Barış Şahin’e Diyarbakır Altı Nokta Derneği olarak bütün arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Sosyal mesafe, maske ve hijyen önemli"
Pandemi sürecinin devam ettiğinin altını çizen Karakaş, "7 aydır pandemi süreci devam ediyor ve bu hastalıkla hep birlikte mücadele vermekteyiz. Diyarbakır'da görme engelli vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir korona virüs tespit edilmemiştir. Bunun en önemli nedeni maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesidir. Bunun sürdürülebilmesi adına tüm üyelerimizden ve Diyarbakırlı hemşehrilerimizden ricamız maske, sosyal mesafe ve hijyene önem vermeleridir" diye konuştu.

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