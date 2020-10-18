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HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 151 oldu

DHA

HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 151 oldu


Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 412'nci günde de sürüyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 2014 yılında 26 yaşındayken kaçırılan oğlu Çetin için gelen Düzgün Özkan ve Mersin'de 19 yaşındayken kaçırılan kardeşi Çetin için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Ahmet Kurt ile oturma eylemindeki aile sayısı 151 oldu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
'GELSİN, TESLİM OLSUN'
Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 2014 yılında kaçırılan oğlu Çetin için gelen Düzgün Özkan, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Pülümür'den Tunceli'ye gelirken kayboldu. Diğer gün emniyete başvurduk. O gün bugündür haber alamadık. Örgüt tarafından kaçırılmış, götürülmüş. Oğlum lokantacılık yapıyordu. Hiç izine rastlamadık. Sadece aldığım bilgilere göre Suriye'dedir. Gelsin teslim olsun. Oralarda polisimiz var, askerlerimiz var. Benim sesimi duyuyorsa, gelsin teslim olsun. Nişanlıydı. Ailecek yanındayız. Artık yeter. O yüzden buraya geldim. Oğlumun geri gelmesini istiyorum" dedi.
2013 yılında Mersin'den kaçırılan kardeşi Çetin için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Ahmet Kurt, şunları kaydetti:
"7 senedir haber alamıyoruz. İşe gidiyorum diyerek evden çıktı. Bir daha geri gelmedi. Narenciye işinde çalışıyordu. HDP'ye de gittik. Olumlu bir haber alamadık. Giderken 19 yaşındaydı. Okuma yazması yoktu. Buraya ailelere destek olmak için de geldim. Eylemimizi sürdüreceğiz. O gelene kadar bekleyeceğiz. Artık analar ağlamasın. Eğer beni duyuyorsan. Gel devlete teslim ol." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2020-10-18 16:11:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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