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HDP önündeki eylemde 413'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 413'üncü gün


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 151 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 413'üncü günde de sürdürdü. 18 yaşındayken Diyarbakır'dan kaçırılan oğlu Mehmet Şeyhmus Talmaç için oturma eylemini sürdüren Selma Talmaç, oğlunun kandırılarak götürüldüğünü belirterek, "Oğlumu çok özledim. Neredeysen çık gel. Ben arkandayım. Ailen seni istiyor ve özlemiş. Harita mühendisi olacaktı oğlum. Hedefleri vardı" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
'NEREDEYSEN GEL OĞLUM, DEVLET SENİN ARKANDA'
2017 yılında Diyarbakır'dan kaçırılan oğlu için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Selma Talmaç, oğlunun küçük olduğunu ve kandırılarak götürüldüğünü ifade ederek, şunları belirtti:
"Onu kandırdılar. Hedefleri vardı. Onu çok özlemişim. Neredeysen çıkıp gel oğlum. Ben arkandayım. Ailen seni istiyor ve özlemiş. Harita mühendisi olacaktı ve hedefleri vardı. İlk başta subay olmak istiyordu. 2 kez de sınavına girdi. Olmayınca harita mühendisi olma hayali kurdu. Oğlumu bulmak için her yere gittik. Aradık, gezdik ama bulamadık. Tunceli'de olduğunu öğrendik. Beni duyuyorsa, bana dönsün. Neredeysen gel oğlum. Devlet senin arkanda. Gelene kadar burada olacağım. Allah'tan umudumu kesmiyorum. İnşallah onun gibi insanlar geri döner ve annelerine kavuşurlar. Ben de büyük bir mutlulukla paylaşıp, oğlumun geldiğini söyleyeyim."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-10-19 11:30:33

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