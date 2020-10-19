Bağlar’daki yeşil alanlar yenileme çalışmalarıyla korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’daki yeşil alanlar yenileme çalışmalarıyla korunuyor

İHA

Bağlar’daki yeşil alanlar yenileme çalışmalarıyla korunuyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kent genelindeki park ve bahçeler ile peyzaj alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirip bakımlı hale getiriyor.
Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar, son dönemlerde artan yeşil ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. İlçede belediye bünyesinde 67 park ve 438 bin 346 metrekare alana denk gelen yeşil alan bulunurken, bu alanların bakım ve yenileme çalışmaları Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilerek vatandaşlar için steril durumda kalması sağlanıyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Alipınar ve Körhat parkları ile gül bahçesinin bakımları yapılarak güzel bir görüntüye kavuşması sağlandı. İlçenin oksijen deposu olarak bilinen yeşil alanların korunması için görevlendirilen ekipler, tahrip edilen ve yıpranan oyun gruplarını da onararak çocukların hizmetine sunuyor.

"Çok amaçlı park ve yeşil alanlar inşa ediyoruz"
Göreve geldikten sonra ilçede bulunan park, bahçe ve yeşil alanların bakımlarını gerçekleştirip yenilediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, projesini hazırladıkları birçok park ve yeşil alanları da en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın nefes aldığı, huzur bulduğu dinlenme ve yeşil alanların korunmasına, bunların geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Aydınlatma sorunu olan parklarımızın bu sorununu çözüme kavuşturarak, bazılarını vatandaşlarımızın talebine ve ihtiyacına göre çok amaçlı hale getirerek yeniledik. Hedefimiz tüm semt ve mahallelerimizi yeşil ve doğal alanlarla tanıştırmaktır. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bağcılar Mahallemizde 88 bin 439 metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor. Havaalanı yolu güzergahında protokol yolu olarak bilinen yerde 7 bin metrekarelik alanda çok amaçlı olarak inşa ettiğimiz park tamamlanmak üzere.25 bin 103 metrekare alanda çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki kuş cennet park projesi hazırladık. İçinde çocuk oyun alanları, kafe, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan parkı bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 32 bin 492 metrekare alanında çok amaçlı, kültürel özellikli, kütüphaneli park projemiz var. İçinde yürüyüş, gezinti, dinlenme, piknik alanları bulunan parkın Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesinde yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amedspor’da zonguldak alarmı
YEREL HABERLER Amedspor’da zonguldak alarmı
HDP önündeki eylemde 413'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 413'üncü gün
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Sigara içilen ortamda korona virüs daha hızlı bulaşıyor DÜ Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Sigara içilen kapalı ortamlarda sosyal mesafe 4 metreye çıkarılmalı"
YEREL HABERLER Sigara içilen ortamda korona virüs daha hızlı ...
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan ...
Kadayıfçı Sıtkı Usta yarım asırlık hizmet yolculuğunu sürdürüyor
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı Usta yarım asırlık hizmet yolculuğunu ...
HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 151 oldu
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 151 oldu
Diyarbakır’da görme engelli vatandaşlara evlerinde korona virüs testi yapılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da görme engelli vatandaşlara evlerinde ...
DTSO ve ŞTSO'dan hızlı tren projesi talebi
YEREL HABERLER DTSO ve ŞTSO'dan hızlı tren projesi talebi
HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri de harekete geçirdi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti direnişine 2 aile daha katıldı Şimdiye kadar 162 ailenin katıldığı eylemde 19 anne çocuklarını terörün kirli ellerinden kurtarmayı başardı
YEREL HABERLER HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri de ...
MHP Ergani’de yeni hizmet binasını açtı
YEREL HABERLER MHP Ergani’de yeni hizmet binasını açtı
Diyarbakır’da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da milyonluk binalar arasında bağbozumu ...
Çocukların çekildiği sosyal deneylere suç duyurusu
YEREL HABERLER Çocukların çekildiği sosyal deneylere suç duyurusu
Diyarbakır'da, 5 katlı apartmanın çatısında tehlikeli çalışma
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 5 katlı apartmanın çatısında tehlikeli ...
Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Jandarma terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteleri erişime kapattı
YEREL HABERLER Jandarma terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis ...
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu; 994 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da narko-terör operasyonu; 994 kilo esrar ...
Diyarbakır’da 994 kilo esrar, 247 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 994 kilo esrar, 247 bin kök kenevir ele ...
Diyarbakır'da jandarmadan 'siber' operasyon; 354 siteye erişim engeli
YEREL HABERLER Diyarbakır'da jandarmadan 'siber' operasyon; 354 ...
Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine ...
Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 ...
Diyarbakır'daki feci kaza güvelik kamerasına yansıdı 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki feci kaza güvelik kamerasına ...
Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 ...
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı Diyarbakır'da feci kaza
YEREL HABERLER Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X