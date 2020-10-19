Bağlar’daki yeşil alanlar yenileme çalışmalarıyla korunuyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kent genelindeki park ve bahçeler ile peyzaj alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirip bakımlı hale getiriyor.

Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar, son dönemlerde artan yeşil ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. İlçede belediye bünyesinde 67 park ve 438 bin 346 metrekare alana denk gelen yeşil alan bulunurken, bu alanların bakım ve yenileme çalışmaları Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilerek vatandaşlar için steril durumda kalması sağlanıyor.

Ekiplerin çalışmasıyla Alipınar ve Körhat parkları ile gül bahçesinin bakımları yapılarak güzel bir görüntüye kavuşması sağlandı. İlçenin oksijen deposu olarak bilinen yeşil alanların korunması için görevlendirilen ekipler, tahrip edilen ve yıpranan oyun gruplarını da onararak çocukların hizmetine sunuyor.



"Çok amaçlı park ve yeşil alanlar inşa ediyoruz"

Göreve geldikten sonra ilçede bulunan park, bahçe ve yeşil alanların bakımlarını gerçekleştirip yenilediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, projesini hazırladıkları birçok park ve yeşil alanları da en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın nefes aldığı, huzur bulduğu dinlenme ve yeşil alanların korunmasına, bunların geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Aydınlatma sorunu olan parklarımızın bu sorununu çözüme kavuşturarak, bazılarını vatandaşlarımızın talebine ve ihtiyacına göre çok amaçlı hale getirerek yeniledik. Hedefimiz tüm semt ve mahallelerimizi yeşil ve doğal alanlarla tanıştırmaktır. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bağcılar Mahallemizde 88 bin 439 metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor. Havaalanı yolu güzergahında protokol yolu olarak bilinen yerde 7 bin metrekarelik alanda çok amaçlı olarak inşa ettiğimiz park tamamlanmak üzere.25 bin 103 metrekare alanda çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki kuş cennet park projesi hazırladık. İçinde çocuk oyun alanları, kafe, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan parkı bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 32 bin 492 metrekare alanında çok amaçlı, kültürel özellikli, kütüphaneli park projemiz var. İçinde yürüyüş, gezinti, dinlenme, piknik alanları bulunan parkın Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesinde yapacağız” dedi.

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