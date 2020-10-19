Dicle Elektrik şebekeyi kış şartlarına hazırlıyor

Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde sert kış şartlarında herhangi arıza ve kesinti yaşanmaması için bin 982 personel ve 371 araç ile arıza önleyici bakım çalışması yapıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ sorumluluk bölgesinin tamamında her yıl kış mevsimi öncesinde gerçekleştirdiği arıza önleyici bakım çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Sistem İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bin 982 personel, 371 araç ile 61 bin 198 kilometrekarelik alanda teknolojik imkanlardan da yararlanarak kışa hazırlık yapılıyor. Bu periyotta şimdiye kadar 390 kilometre uzunluğundaki hat kontrol edilerek, gerekli bakımlar yapıldı.



Pandemiye rağmen bakımlar aksamadı

Kış çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sistem İşletme Müdürü Hasan Ademhan, kış mevsimine geçerken elektrik şebekelerinde arıza yoğunluğu yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kış döneminde yaşanabilecek arızaların geniş çaplı olmaması ve uzun sürmemesi için binlerce personel ve yüzlerce araçla bakım onarım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Arızaları daha gerçekleşmeden saptamamıza yarayan ısıya duyarlı termal kameralar gibi teknolojinin sunduğu imkanlardan da yararlanarak sürdürdüğümüz bu çalışmalar sırasında şimdiye kadar daha çok ana besleme binaları ve ana arter şebekelerinin bakımlarına öncelik verdik. Bu yıl içinde toplam 3 bin 900 kilometre uzunluğunda hat, 2 bin 900 adet trafo ve 785 ana dağıtım merkezinin bakımını tamamladık. Yılın son çeyreğinde ise arıza önleyici bakım çalışmalarına hız vererek bu rakamları daha yukarılara taşıyacağız. Hedefimiz sorumluluk bölgemizde bulunan 2 milyonu aşkın abonemizin enerji tedariğinin pandemiye rağmen kesintiye uğramamasıdır.”



Isınma amaçlı kullanmayın uyarısı

Bölge genelindeki arıza sayısının son 3 yılda neredeyse yarı yarıya azaldığını da kaydeden Sistem İşletme Müdürü Hasan Ademhan, “Arıza sayımız son 3 yılda yüzde 41 oranında azaldı. İyileşme anlamında bu oldukça önemli bir orandır. Düzenli bakım ve onarımlar sayesinde arıza sayısının çok daha aşağılara gelmesini bekliyoruz. Elektrik enerjisi kış aylarında özellikle de kırsaldaki yerleşim bölgelerinde ısınma amaçlı olarak kullanılıyor. Kayıt dışı tüketimin de etkisiyle şebeke üzerinde aşırı yük oluşmakta ve bu da istenmeyen arızalara, dolayısıyla kesintilere neden olabiliyor. Abonelerimizi ısınma amaçlı elektrik kullanmamaları konusunda tekrar uyarmak isterim” dedi.

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