Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2020-10-19 14:24:17



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