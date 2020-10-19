PKK'nın eylem hazırlığındaki 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 4 terörist yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR
Diyarbakır ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın 'uyuyan hücre'lerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, 1'i devlet hastanesinde anestezi teknikeri 4 terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-10-19 17:35:23
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