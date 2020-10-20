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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2020-10-20 12:11:11



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