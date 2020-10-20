HDP'li Tosun'a evlat nöbetindeki ailelere 'hakaret' soruşturması

DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün HDP il binasına geldi. HDP'li Tosun, iddiaya göre, burada oturma eyleminde olan evlatları dağa kaçırılan ailelere hakaret etti. Ailelerin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Tosun hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2020-10-20 12:25:30
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