HDP'li Tosun'un hakaret ettiği evlat nöbetindeki baba konuştu



Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere yönelik yaptığı hakarete tepki gösteren evlat nöbetindeki Celil Begdaş, "Ben bunu hak etmedim. Hem evimi yıktılar hem de bana laf söylüyorlar. Bir vekile yakışır mı? Hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 152 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemini 414'üncü gününde de sürüyor. HDP'nin 8'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılmak üzere partisinin il binasına gelen Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakeretlerde bulundu. Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 16 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren ve Tosun'un hakaretlerine maruz kalan Celil Begdaş; Tosun'a 'Sayın vekilim, çocuğumuz nerede' diye sorduktan sonra kendisine hakaret edildiğini söyledi.

Begdaş, Tosun hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum 17 aydır kayıptır. HDP tarafından götürüldü. Dün burada HDP'nin yıl dönümü kutlaması vardı. Ben HDP Milletvekili Remziye Tosun'u bekledim. Parti binasında çıktığında ben yanına yaklaşıp, 'Sayın vekilim, benim oğlum nerede? Bana bir cevap verin' dedim. Bana 'satılmış' dedi. Ben ağzıma almak istemiyorum bana söylediği kelimeleri. Ben cevap vermedim ona ama bağıra bağıra söyledi. Hakaret etti. Peki biz bunlara oy verdik diye hakaret mi edecekler? Bir vekilden oğlumu istiyorum, yüreğim yanmış. Ben herkesten isterim çocuğumu bu suç mudur? Ben ona ne dedim ki bana bu hakareti yaptı. Ben bunu hak etmedim. Hem evimi yıktılar hem de bana laf söylüyorlar. Bir vekile yakışır mı? Hakkında suç duyurusunda bulundum. Davacıyım mahkeme devam edecek. Adalete güveniyorum. Ben ağzımı bozmuyorum. O dereceye düşmem ama tek kelime söylüyorum yazıklar olsun ona. Verdiğimiz oylar haram olsun. Biz yüreği yanan bir baba olarak hak etmedik. Benim yüreğim yandı. Ben kimden hesap sorayım ? Vekilim diye hesap sordum olmayan şeyleri bana söyledi."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Burak EMEK

2020-10-20 13:39:41



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