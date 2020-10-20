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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından lazer epilasyon uyarısı

İHA

Uzmanından lazer epilasyon uyarısı

Rila Güzellik yöneticisi Zübeyir Dalmış, lazer epilasyonunun istenmeyen tüylere kesin çözüm ürettiğini belirterek ilk uygulama öncesi tüylere 15 gün boyunca dokunulmaması uyarısında bulundu.
Vücutta istenmeyen tüylerden kurtulmanın kesin çözümünün lazer epilasyondan geçtiğini belirten Rila Güzellik işletmecisi Dalmış, piyasadaki verimsiz ürünleri kullanmak yerine tercihin lazer epilasyondan yana olması gerektiğini söyledi. Dalmış, “Lazer epilasyonu en az 25 yıldır uygulanan etkili bir yöntem. Lazer epilasyonla ilgili en çok merak edilen şey; bu yöntemin vücudun tüm bölgelerinde uygulanıp uygulanmadığıdır. Lazer epilasyon gerçekten de vücudun tüm bölgelerinde uygulanmaktadır. Ancak, ilk uygulamadan önce tüylere minimum 15 gün boyunca hiçbir şekilde dokunmamak gerekir. Bu sayede, tüylerin miktarı ve sertliği rahatça gözlemlenecektir. Buna ek olarak, lazerden daha verimli bir şekilde sonuç alınacaktır. Planlamanın ardından lazer epilasyon uygulaması yapılacak olan bölge temizlenmektedir. Bunun ardından, kıl tipi ve yoğunluğu başta olmak üzere cilt tipi ve rengi gibi kriterler esas alınarak uygun cihaz ile söz konusu bölgeye nokta atışı hamleler uygulanmaktadır. İşlemin ne kadar sürede tamamlanacağı ise birçok kritere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Cilt ve tüy tipi, rengi ve alan genişliği gibi kriterlere göre işlemin süresi belli olmaktadır. Ayrıca, işlemin belirli periyotlarla tekrarlanması şarttır. Dört farklı lazer epilasyon çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Ruby, Alexandrite, Diode ve Nd: Yag lazer farklı şekillerde uygulanmaktadır” dedi.

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