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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir'de korona virüs denetimleri sürüyor

İHA

Yenişehir'de korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs salgını konulu ek genelge kapsamında, ilçe genelinde bir hafta sürecek olan denetimlerini bugün de sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre, her gün ayrı bir alanda yürütülen denetim çalışmalarını dün eğlence yerleri, kafe ve restoranlarda sürdüren Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan toplu ulaşım araçlarında denetimlerini gerçekleştirdi. Havalimanı, gar, otogar gibi yerler denetime tabi tutuldu.

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