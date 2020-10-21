Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)

'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ
Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Serdar SUNAR
2020-10-21 14:17:41
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