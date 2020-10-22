Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı, işletmecilerin yüzünü güldürdü



Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, mart ayında uygulamaya konulan seyahat kısıtlaması nedeniyle yüzde 10'a düşen Diyarbakır'daki otellerin doluluk oranı, normalleşmenin ardından yüzde 60'a yükseldi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, haziran itibarıyla otel yatırımcılarının yüzünün güldüğünü belirterek, "2020'nin ilk 7 ayında 190 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. 2021'de inanıyorum ki 2019 rakamlarının yüzde 80 daha fazlası olacak" dedi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla mart ayında, Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasına gidildi. Hem yurt içi hem yurt dışı uçuşların da yapılmamasıyla otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 10'lara kadar düştü. 1 Haziran'dan itibaren normalleşmeye geçilmesiyle Diyarbakır'daki otellerin doluluk oranı, yüzde 60'a yükseldi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, pandemi nedeniyle 2019 yılına oranla yüzde 35 eksilmenin yaşandığını ancak bu doluluk oranının, otel yatırımcılarının yüzünü güldürdüğünü söyledi. 2021 yılında, 2019 rakamlarına geçeceklerine inandığını dile getiren Varçin, "Konaklama sayımıza baktığımızda yüzde 50-60 dolulukla gidiyoruz. İş hacminin açılmasıyla pandemiyle ilgili gerekli önlemlerin alınmasıyla şehre gelen misafir sayısı arttı. Geçen yıl ile kıyaslama yaparsak 2019 yılının ilk 7 ayında 292 bin yerli ve yabancı turist ağırladık, 2020'nin ilk 7 ayında ise 190 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. Geçen yıla nazaran yüzde 35 oranında bir eksilme oldu pandemiden dolayı. Pandemi çıktığında birçok otel kapandı çünkü seyahat kısıtlaması vardı, şehre insanlar gelemiyordu. Bu kısıtlamalar kalkınca doluluk oranımız yüzde 60'a ulaştı, bu orana yüzde 100 gibi seviniyoruz. Otel yatırımcılarının yüzü güldü. 2021'de inanıyorum ki geçen yıla oranla olan yüzde 35 eksilme, 2019 rakamlarının yüzde 80 daha fazlası olacak. Gelecek olan misafirlerimiz, konuklarımız gönül rahatlığıyla gelebilirler. Çünkü koronavirüs ile ilgili tüm tedbirleri almış durumdayız ve HES kodu alınarak misafirlerin konaklaması sağlanıyor" dedi.

'NORMALLEŞMEYLE YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ OLDU'

Suriçi'nde 40 yıllık geçmişe sahip otelin genel müdürü Nurgül Avcı ise haziran ayı itibarıyla hareketliliğin başladığını belirterek, özellikle yurt dışından çok fazla misafir ağırladıklarını söyledi. Yabancı turistlerin, Diyarbakır'ı tarihi mekanlarından dolayı tercih ettiğini belirten Avcı, özellikle 2021'in çok daha iyi olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Pandemiden önce Diyarbakır'ı 2020 yılında doldurmuştuk aslında. Çoğu ayı satışa kapatmıştık, güzel bir yıl yaşayacaktık. Ama pandemiden sonra guruplar ve rezervasyonlar iptal olmaya başladı. O dönemde doluluk oranımız yüzde 10'lara kadar düştü. Ama haziran ayı itibarıyla hareketlilik başladı ve yüzde 50'lilere kadar ulaştı otelimizin doluluk oranı. Son zamanlarda yurt dışından, Avrupa'dan, özellikle batı Avrupa'dan Almanya, Fransa ve Belçika'dan gelen çok misafirimiz var. Özellikle uçak seyahat kısıtlamaları kalktıktan sonra yabancı misafirlerimiz gelmeye başladı. Pandeminin ilk başladığı döneme göre daha iyi gidiyoruz ve son zamanlarda daha fazla hareketlilik var. Ben 2021 yılının çok iyi gideceğini düşünüyorum ve pandemi biterse çok beklentim var önümüzdeki yıldan. Otelimiz Suriçi'nde, Suriçi'ni özellikle yabancı ve Avrupalı misafirler tercih ediyor. Tarihi yerleri görmek için geliyorlar. Özellikle surlarımız UNESCO'ya girdikten sonra daha fazla yabancı misafir gelmeye başladı. Zaten Diyarbakır çok eski bir tarihi olan ve tarihi mekanları olan bir şehir. Kiliselerimiz ve camilerimizin haricinde gezilecek çok fazla tarihi yer var burada. Onları görmek için geliyorlar."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2020-10-22 09:13:19



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