Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı, işletmecilerin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı, işletmecilerin yüzünü güldürdü

DHA

Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı, işletmecilerin yüzünü güldürdü


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, mart ayında uygulamaya konulan seyahat kısıtlaması nedeniyle yüzde 10'a düşen Diyarbakır'daki otellerin doluluk oranı, normalleşmenin ardından yüzde 60'a yükseldi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, haziran itibarıyla otel yatırımcılarının yüzünün güldüğünü belirterek, "2020'nin ilk 7 ayında 190 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. 2021'de inanıyorum ki 2019 rakamlarının yüzde 80 daha fazlası olacak" dedi.
Koronavirüs salgınının başlamasıyla mart ayında, Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasına gidildi. Hem yurt içi hem yurt dışı uçuşların da yapılmamasıyla otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 10'lara kadar düştü. 1 Haziran'dan itibaren normalleşmeye geçilmesiyle Diyarbakır'daki otellerin doluluk oranı, yüzde 60'a yükseldi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, pandemi nedeniyle 2019 yılına oranla yüzde 35 eksilmenin yaşandığını ancak bu doluluk oranının, otel yatırımcılarının yüzünü güldürdüğünü söyledi. 2021 yılında, 2019 rakamlarına geçeceklerine inandığını dile getiren Varçin, "Konaklama sayımıza baktığımızda yüzde 50-60 dolulukla gidiyoruz. İş hacminin açılmasıyla pandemiyle ilgili gerekli önlemlerin alınmasıyla şehre gelen misafir sayısı arttı. Geçen yıl ile kıyaslama yaparsak 2019 yılının ilk 7 ayında 292 bin yerli ve yabancı turist ağırladık, 2020'nin ilk 7 ayında ise 190 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. Geçen yıla nazaran yüzde 35 oranında bir eksilme oldu pandemiden dolayı. Pandemi çıktığında birçok otel kapandı çünkü seyahat kısıtlaması vardı, şehre insanlar gelemiyordu. Bu kısıtlamalar kalkınca doluluk oranımız yüzde 60'a ulaştı, bu orana yüzde 100 gibi seviniyoruz. Otel yatırımcılarının yüzü güldü. 2021'de inanıyorum ki geçen yıla oranla olan yüzde 35 eksilme, 2019 rakamlarının yüzde 80 daha fazlası olacak. Gelecek olan misafirlerimiz, konuklarımız gönül rahatlığıyla gelebilirler. Çünkü koronavirüs ile ilgili tüm tedbirleri almış durumdayız ve HES kodu alınarak misafirlerin konaklaması sağlanıyor" dedi.
'NORMALLEŞMEYLE YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ OLDU'
Suriçi'nde 40 yıllık geçmişe sahip otelin genel müdürü Nurgül Avcı ise haziran ayı itibarıyla hareketliliğin başladığını belirterek, özellikle yurt dışından çok fazla misafir ağırladıklarını söyledi. Yabancı turistlerin, Diyarbakır'ı tarihi mekanlarından dolayı tercih ettiğini belirten Avcı, özellikle 2021'in çok daha iyi olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Pandemiden önce Diyarbakır'ı 2020 yılında doldurmuştuk aslında. Çoğu ayı satışa kapatmıştık, güzel bir yıl yaşayacaktık. Ama pandemiden sonra guruplar ve rezervasyonlar iptal olmaya başladı. O dönemde doluluk oranımız yüzde 10'lara kadar düştü. Ama haziran ayı itibarıyla hareketlilik başladı ve yüzde 50'lilere kadar ulaştı otelimizin doluluk oranı. Son zamanlarda yurt dışından, Avrupa'dan, özellikle batı Avrupa'dan Almanya, Fransa ve Belçika'dan gelen çok misafirimiz var. Özellikle uçak seyahat kısıtlamaları kalktıktan sonra yabancı misafirlerimiz gelmeye başladı. Pandeminin ilk başladığı döneme göre daha iyi gidiyoruz ve son zamanlarda daha fazla hareketlilik var. Ben 2021 yılının çok iyi gideceğini düşünüyorum ve pandemi biterse çok beklentim var önümüzdeki yıldan. Otelimiz Suriçi'nde, Suriçi'ni özellikle yabancı ve Avrupalı misafirler tercih ediyor. Tarihi yerleri görmek için geliyorlar. Özellikle surlarımız UNESCO'ya girdikten sonra daha fazla yabancı misafir gelmeye başladı. Zaten Diyarbakır çok eski bir tarihi olan ve tarihi mekanları olan bir şehir. Kiliselerimiz ve camilerimizin haricinde gezilecek çok fazla tarihi yer var burada. Onları görmek için geliyorlar."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-10-22 09:13:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş / Ek foto
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden ...
Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
YEREL HABERLER Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi ...
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Dr. Asena atandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma ...
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da ...
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma ...
Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
YEREL HABERLER Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi ...
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden ...
Araç sahiplerine periyodik bakım uyarısı Araçların bakımları zamanında yapılmazsa, 25 bin liraya kadar masraf çıkabilir
YEREL HABERLER Araç sahiplerine periyodik bakım uyarısı Araçların ...
Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
YEREL HABERLER Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
Korona virüs Diyarbakır’da tahin ve pekmez ile yoğurdun satışını arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs Diyarbakır’da tahin ve pekmez ile ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ilçelere spor tesisi atağı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ilçelere spor ...
Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele ...
Diyarbakır Altın Toprak ödülleri 3'üncü yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Altın Toprak ödülleri 3'üncü yılına ...
Ablasını sokak ortasında öldürdü
YEREL HABERLER Ablasını sokak ortasında öldürdü
Çekici üzerinde bulunan kepçenin pistonlarından 159 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Çekici üzerinde bulunan kepçenin pistonlarından 159 ...
Diyarbakır'da kadın cinayeti Ablasını öldüren kardeş "Namusumuza leke getirdi" diyerek polise teslim oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kadın cinayeti Ablasını öldüren kardeş ...
Eğil'de sentetik halı saha yapılacak
YEREL HABERLER Eğil'de sentetik halı saha yapılacak
Tahir Elçi davası ölümünün 5’inci yılında başladı
YEREL HABERLER Tahir Elçi davası ölümünün 5’inci yılında başladı
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma ...
'Koronavirüs, çocuklara yüzde 85'in üzerinde aileden bulaşıyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs, çocuklara yüzde 85'in üzerinde aileden ...
Evi, 20 günde iki kez yanan kadın yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Evi, 20 günde iki kez yanan kadın yaşam mücadelesi ...
Diyarbakır’da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi İddiaya göre çocuklar evde çakmakla oynadı, az kalsın canlarından oluyorlardı Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korkutan yangın: 4 kişi dumandan ...
Diyarbakırlı taş ustası bazalt taşından sanat eserleri çıkarıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı taş ustası bazalt taşından sanat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X