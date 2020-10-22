Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır
2020-10-22 12:59:15
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