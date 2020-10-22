Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (2)

DHA

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (2)


YENİŞEHİR İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-22 13:23:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (1)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı
YEREL HABERLER Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi ...
Diyarbakır’ın güvenli hizmet sertifikalı ilk AVM'si Forum Diyarbakır oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın güvenli hizmet sertifikalı ilk AVM'si ...
Çocuk sahibi olmak için 9 yıldır bütün tedavileri uyguladı, çareyi Diyarbakır'da buldu
YEREL HABERLER Çocuk sahibi olmak için 9 yıldır bütün tedavileri ...
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
YEREL HABERLER Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kaymakam Beşikci ile bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kaymakam Beşikci ...
Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı, işletmecilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı, işletmecilerin ...
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş / Ek foto
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden ...
Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
YEREL HABERLER Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi ...
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Dr. Asena atandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma ...
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da ...
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma ...
Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi
YEREL HABERLER Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi ...
Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki cinayet: Melek, eski sevgilisinden ...
Araç sahiplerine periyodik bakım uyarısı Araçların bakımları zamanında yapılmazsa, 25 bin liraya kadar masraf çıkabilir
YEREL HABERLER Araç sahiplerine periyodik bakım uyarısı Araçların ...
Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
YEREL HABERLER Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)
Korona virüs Diyarbakır’da tahin ve pekmez ile yoğurdun satışını arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs Diyarbakır’da tahin ve pekmez ile ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ilçelere spor tesisi atağı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ilçelere spor ...
Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele ...
Diyarbakır Altın Toprak ödülleri 3'üncü yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Altın Toprak ödülleri 3'üncü yılına ...
Ablasını sokak ortasında öldürdü
YEREL HABERLER Ablasını sokak ortasında öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X