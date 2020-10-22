Diyarbakır’da turizm koordinasyon toplantısı yapıldı

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı kapsayan Mezopotamya Kültür Rotası Projesine yönelik turizm koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen turizm değerlendirme toplantısında açıklanan Mezopotamya Kültür Rotası projesiyle alakalı tüm paydaşların katılımıyla Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayının yönteminin, kapsamının, içeriğinin ve katılımcılarının ele alındığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yenişehir ilçesinde yer alan bir otelde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Vali Karaloğlu, 7 Kasımda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ve Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’dan kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımlarıyla Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı yapmayı planladıklarını söyledi.



Diyarbakır’dan çok güçlü bir mesaj vermek istiyoruz

Diyarbakır’dan çok güçlü bir mesaj vermek istediklerini belirten Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da Şanlıurfa'da Mardin'de şu anda çok güzel bir huzur ortamı olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, yakalanan huzur ortamını iyi anlatabilmek için çalıştayın yapılacağı gün verilecek fotoğrafın yalnızca Diyarbakır için değil, Türkiye için de dünya için de çok önemli olduğunun altını çizdi.



Tanıtım vurgusu

Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak gösterilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da konuyla ilgili çalışmaların kurulan tertip komitelerince yürütülmeye devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, iyi bir iş bölüm ve planlama yapmanın zorunluluğunu dile getirdi. Çalıştayda 3 ilin turizm geleceğinin konuşulacağını aktaran Vali Karaloğlu çalışmaların titizlikle devam etmesini, şehrin tanıtımına yönelik girişimlere ağırlık verilmesini istedi. “Bu kadar güçlü değerler var belki sadece Mor Gabriel başka bir ülkede olsa sadece Zerzevan başka bir ülkede olsa 10 20 milyon insan gelir oraya” diyen Vali Karaloğlu, turizmde yeni trendin Mezopotamya olması için heybelerinin dolu, hedeflerinin yüksek, önlerinin açık olduğunu vurguladı.

Vali Karaloğlu’nun konuşmasının ardından Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral tarafından konuyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Maral, çalıştayın nasıl yürütüleceğine yönelik yapılan planlamayla ilgili sunumunda tertip komitelerinin oluşturulduğunu, katılımcı listelerinin hazırlandığını, toplantı yerinin pandemi koşulları da göz önüne alınarak belirlendiğini ifade ederek gündemin de oluşturulduğunu söyledi.

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