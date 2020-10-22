Diyarbakır'da parkın içindeki yapıda yangın



Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda daha önce kafeterya olarak kullanılan tek katlı boş yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan ve daha önce kafeterya olarak kullanılan tek katlı bir yapıda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple boş yapıda çıkan yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2020-10-22 17:22:59



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