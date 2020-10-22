Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (4)



OPERASYONUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında bu sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı binalarında düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

19 Ekim günü saat 15.00 sularında merkez Sur ilçesindeki Fiskaya semtindeki duvara yasa dışı pankart asıp, kaçan Abdulbahri Mavlay ile Serhat Keklik, polis ekiplerince güvenlik kamerasında tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, Mavlay ve Serhat Keklik ile kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle beraber Yenişehir HDP İlçe Başkanlığı'ndan çıkıp taksiyle Fiskaya-Dicle Üniversitesi yolu üzerindeki duvara ve ardından Batıkent 13'üncü otobüs durağına yasa dışı ve Kürtçe ibareler içeren pankartı astıkları tespit edildi. Pankartları asan Mavlay ve Keklik ellerindeki poşet ve fırçalarla geldikleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına geldiklerini belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Mavlay ve Keklik, HDP il binasında çıktıkları sırada savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yasa dışı pankart astıkları gerekçesiyle Mavlay ve Keklik'in gözaltına alınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı doğrultusunda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binasında arama başlatıldı.

Öte yandan HDP binalarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap-dergi-gazete, PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu posterler, tişört, resimler, YPG/PKK terör örgütünün sözde bayrak/flamasının olduğu bez parçaları ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-10-22 19:02:56



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