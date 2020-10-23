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Diyarbakır'da gecekonduların yıkılmasıyla kitabe ve nişler ortaya çıktı

DHA

Diyarbakır'da gecekonduların yıkılmasıyla kitabe ve nişler ortaya çıktı


Ahmet ÜNBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan Diyarbakır'ın tarihi surlarında sürdürülen restorasyon çalışmalarında, 41 kaçak yapı yıkıldı. Yapıların yıkılmasıyla üzerinde 'La ilahe illallah Muhammed Resulullah' yazılı kitabe ile burcun ön ve yan yüzünde istiridye kabuğu şeklinde olan 2 niş bulundu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında alınan ve birçok medeniyetin izlerini üzerinde taşıyan Diyarbakır Surları'nda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması sürüyor. Çevre uzunluğu 5 bin 200 metre, yüksekliği 8 ile 22 metre arasında olan ve kalınlığı 5 metreye kadar varan surların üzerinde o dönem inşa edilen ve savunma amaçlı kullanılan burçlarda yapılacak çalışmalarda, yıkılma tehlikesi olan ve acil müdahale gerekenlere öncelik verilecek. 
41 GECEKONDU YIKILDI, SÜTUNLAR ORTAYA ÇIKTI
Çalışma kapsamında surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki kamulaştırılan 41 yapı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce yıkıldı. Yıkım çalışmalarının ardından Nur Burcu'nda 'La ilahe illallah Muhammed Resulullah' yazılı kitabe ile burcun ön ve yan yüzünde istiridye kabuğu şeklinde yanlarında küçük sütunlar olan 2 niş ortaya çıkarıldı. Melikşah Burcu olarak da bilinen Nur Burcu, sur koruma bandı içerisinde bulunan gecekondulardan dolayı görünmez durumdayken yapılan yıkım çalışmasıyla burcun 1930'lu yıllarda Albert Gabriel tarafından çekilen fotoğraflardan varlığı bilinen niş ve kitabeleri ortaya çıkarıldı.
Dağkapı'da bulunan 1 ve 2 nolu burçlar ile Keçi Burcu'nun yan tarafında bulunan Mervani Burcu'nda da aynı nişlere bulunuyor.  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Burak EMEK
2020-10-23 09:40:22

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