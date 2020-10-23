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Ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla Diyarbakır'ın kadın otobüs şoförleri iş başında

İHA

Ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla Diyarbakır'ın kadın otobüs şoförleri iş başında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışan 5 kadın, ojeli elleri topuklu ayakkabılarıyla halk otobüsünün direksiyonuna geçti. Özveriyle çalışan kadınlar, "kadınlar yapamaz, kadın şoför mü olur" tabusunu yıktı.
Diyarbakır’da yaşayan 32 yaşındaki Halime Ertaş, 9 yıl önce Dicle Üniversitesinde iktisat bölümü öğrencisiyken bir proje ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadın otobüs şoförü alımına başvurdu. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan Ertaş, otobüs şoförlüğü koltuğuna öğrencilik yıllarında geçti. 9’uncu yıllında olan Erteş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde kimi şehir içi halk otobüsü şoförü olan, kimi de servis şoförü olan 5 kadın arkadaşıyla direksiyon başına geçiyor. Direksiyonun başına asla ojesiz geçmediğini belirten Ertaş, kadının istemesi durumunda her şeyin üstesinden gelebileceğini söyledi.

"Ailem hep destekçimdi, özellikle ağabeylerim"
Otobüs şoförü olan Halime Ertaş, 9 yıldır bu işi yaptığını, şu anda aktif olarak çalışan 5 kadından biri olduğunu söyledi. Toplu taşımada, serviste ve ek görevlerde de çalışan arkadaşlarının olduğunu belirten Ertaş, "Ben ilk yıllarda toplu taşımadaydım. Sonraki yıllarda servisi geçtim. Servis ve ek görevler dediğimiz şekilde çalışıyoruz. Sabah 07.00’da genelde garajda oluyoruz. Servisimizi yapıyoruz. Servisimiz bittikten sonra arızalı araçlar varsa servise götürüyoruz. Yoksa ek görev varsa, ek görevlere gidiyoruz. Akşam tekrar saat 17.00’da personel servisi var. Akşam 18.00’da otobüslerimizi buraya getirip park ediyoruz. Yıkama işini, her şeyini hallettikten sonra garajdan çıkıyoruz. Güneydoğuda ilktik, Diyarbakır’da ilktik. Genelde güzel tepkiler alıyorduk. Çok nadiren eleştiren oluyordu. Ama herkes seviyor bizi. Trafikte çok fazla ilgi duyuyordular, bizimle tanışıp fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Vido çekip de arkadaşlarına, ailelerine göndermek isteyen oluyordu. Kendim ailem için konuşayım. Benim ailem ön yargılı yaklaşmadı. Ben o sıralarda üniversite okuyordum, lisans mezunuyum aynı zamanda. Ailem hep destekçimdi, özellikle ağabeylerim. Bu konuda çok destekçiydiler bana hala da öyle, 'Biz bir yerde anlatırken övünerek söylüyoruz. Bizim kardeşimiz otobüs şoförü' diyorlar. Arkadaşlarımız da bizimle övünüyor" dedi.

"Araba kullanmayı bilmiyordum, direkt otobüsle başladım"
Bakımlarını asla eksik etmediğini ojesiz direksiyon başına geçmediğini aktaran Ertaş, "Asla ojesiz çıkmam. Muhakkak her renk tonundan sürerim. Binen yolcularda çok güzel tepki veriyor. ‘A tırnaklarınız ojeli, bakımlı, öyle erkek gibi durmuyorsunuz.’ Bazen denilir, erkek işidir, erkek gibi olunur. Hayır, biz gayet topukluda giyiyoruz. Şu anda pandemiden dolayı resmi kıyafet gitmiyoruz. Zorunlu uygulama pek yok. Eteğimizi de giyiyoruz, o konuda hiç sıkıntımız yok. Gerçekten kadınların isteyip yapamayacakları hiçbir şey yok. Şoförlük olsun, başka işler olsun. Şu anda Türkiye geneli kadın şoför sayısı baya arttı. Bu beni çok sevindiriyor. Başka illerde alımlar yapıldı, kadın şoför arkadaşlar işe başladı. Hatta sosyal medya üzerinde ben birkaç gruba da katıldım. Kadın şoförler diye. Orada güzel resimler atılıyor, sohbetler ediliyor. Yine bizim buradaki arkadaşlarla faaliyetlerde bulunuyoruz. Kadınların hiçbir şekilde kendilerini eksik hissetmesinler hiçbir konuda. Ben de bu işe başlarken araba kullanmayı dahi bilmiyordum, direkt otobüsle başladım. istersen yaparsın” diye konuştu.

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