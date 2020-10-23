Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 26 eseri 500 bin liraya satmak istediler

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 26 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eser parçalarını 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet tablo, 15 adet obje, 1 adet eski İncil ve 9 adet sikke olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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