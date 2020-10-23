Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe Gözaltına alınan zanlıların, örgüt yöneticileri ile sabit hatlardan görüştüğü belirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 8’i muvazzaf asker 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, sabit hatlardan örgüt yöneticileri ile görüştüğü belirlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 8 muvazzaf asker, 1 ihraç edilmiş askeri personel, 2 kurum değiştiren askeri personel, 1 sözleşmesi feshedilen askeri personel ile 3 emekli askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12’si yakalanırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.