Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan terör örgütü yöneticileri tarafından arandığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 8'i muvazzaf, 1'i ihraç edilen asker, 2'si kurum değişikliği yapan asker, 1'i sözleşmesi feshedilen asker ve 3'ü emekli askeri personel olmak üzere 15 şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler Diyarbakır merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-10-23 12:17:54
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