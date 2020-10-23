Melek'in üniversite arkadaşı: Kendisini öldüren kardeşini yere göğe sığdıramıyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melek'in üniversite arkadaşı: Kendisini öldüren kardeşini yere göğe sığdıramıyordu

DHA

Melek'in üniversite arkadaşı: Kendisini öldüren kardeşini yere göğe sığdıramıyordu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, eski sevgilisinin azmettirmesiyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan'ın (24) üniversiteden arkadaşı B.A., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. B.A., Melek'in, kendisini öldüren kardeşi Mustafa'yı çok sevdiğini belirterek, "Melek, kardeşini çok seviyordu. Yere göğe sığdıramıyordu. Hep ondan söz ederdi. Hatta İzmir'e ya da Muğla'ya yerleştikten sonra Mustafa'yı da yanına alınacağını söylemişti. O kardeşi öldürdü onu" dedi.
Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünde okuduğu sırada aynı yurtta kalan arkadaşı B.A. (27), DHA'ya konuştu. Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi B.A., Melek ile olaydan 4 gün önce görüştüğünü söyledi. 4 yıl boyunca Melek ile aynı yurtta kaldığını anlatan B.A., "Odalarımız bitişikti. Akşamları beraber merdivenlerde sohbet ederdik. Kantinde beraber yemek yerdik. Gündüz ikimiz de okuldaydık ama her akşam buluşurduk. Melek, çağdaş ve özgürdü. Bazen yurtta kızlar da derdi; çok iyi ailesi var herhalde. Ama ailesinin bu kadar tutucu olduğunu anlatmazdı Melek. Üstü kapalı bir şekilde bir şeyler anlatırdı o kadar" dedi. 
'SEVGİLİSİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYORDU'
B.A., Melek'in eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştığını ifade ederek, "Ben uzun zamandır hayatında olduğunu biliyorum bu adamın. Melek onun korkusundan sosyal medya hesaplarını hiç kullanmıyordu. Sürekli numara değiştiriyordu. 2-3 ayda bir 'Ben Melek bu benim yeni numaram' diye mesaj gelirdi. Son numarasını bilmiyorum. Ondan kurtulmaya çalışıyordu artık. Korkuyordu. Her ayrıldığında `Diyarbakır'a gelirim seni öldürürüm, ya da seni rezil ederim´ diyordu. Çünkü Melek'in arkadaşlarını tanıyordu. Korkuyordu ondan aslında, korktuğu için ayrılamıyordu. Yoksa son zamanlarda bir sevgi ve saygı kalmamıştı. En son öldürülmeden 4 gün önce karşılaştık, benim çok acelem vardı. Bir gün bir yerde oturup bir çay içmek için sözleştik. Bana 'Nasılsın, nasıl gidiyor, mezun oldun mu?' diye sorular sordu. Güldük. Daha mezun olamadığım için şakalaşmıştı benimle" dedi.
'MATEMATİK DERSİ VERİYOR, OYUNCULUK ÖĞRENİYORDU'
Melek'in çok aktif olduğunu anlatan B.A. "Bir gün görüşmek üzere sözleşip, ayrıldık. Zaten 4 gün sonra öldürüldü. Öğrencilere özel matematik dersi veriyordu. Onun dışında oyunculuk dersi alıyordu. Bir yandan da dans kurslarına gidiyordu. Çok aktifti" diye konuştu.
'BİR ADAM SİLAH SIKIYORDU, NEREYE OLDUĞUNA BAKMADAN KAÇTIM'
Olay günü kendisinin de Sanat Sokağı'nda oturduğunu ve silah seslerini duyduğunu anlatan B.A., öldürülen kişinin Melek olduğunu daha sonra öğrendiğini söyledi. B.A., şöyle konuştu:
"O sırada kafeteryada oturuyordum. Bir adamı gördüm, silah sıkmaya başladı. Nereye sıktığına bakmadan kaçtım. Ondan sonra çığlık, kıyamet, `Bir kadın öldürüldü´ diye bağırıyorlardı. Kadın cinayetlerinden çok etkilenen birisiyim. Melek olduğunu bilmeden oturdum, ağladım. Akşam oldu, hala durup durup ağlıyorum. Burnumun dibinde bir kadın öldürüldü ve ben saklandım hiçbir şey yapamadım. Gece sosyal medyaya girdim Melek'in fotoğrafını gördüm, daha kötü oldum. Benim arkadaşım 100 metre ilerimde öldürüldü ve ben bilseydim Melek olduğunu en azından son nefesinde elini tutardım. Melek kitap okuyormuş. Vurulmadan önce Melek olduğunu öğrendikten sonra üzüldüm. Melek kardeşini çok seviyordu. Yere göğe sığdıramıyordu. Hep anlatıyordu. Hatta İzmir'e ya da Muğla'ya yerleştikten sonra Mustafa'yı da yanına alınacağını söylemişti."
'BİTMEK BİLMEYEN BİR ENERJİSİ VARDI'
B.A., Melek'in matematik öğretmeni mezunu olmasına rağmen bu mesleği yapmak istemediğini belirterek, "Matematik öğretmenliğini okudu ama matematik öğretmenliği yapmak istemiyordu. Çok sıkıcı geliyordu ona. Çünkü Melek'in bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Dans kursuna gidiyordu. İlerde dans öğretmeni olacağım diyordu. Açılışlarda ya da doğum günlerinde palyaçoluk yapıyordu. Eğlenmek için yapıyordu onu. Çok hayali vardı. Oyuncu olmayı çok istiyordu mesela ama olmadı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-10-23 14:41:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir’de korona virüs denetimi devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de korona virüs denetimi devam ediyor
HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı Fettah Aymaz: "Kardeşim İstanbul'da nakliye işinde çalışıyordu, dağa kaçırdılar"
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha ...
PTT’nin 180.kuruluş yıl dönümü Diyarbakır’da çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER PTT’nin 180.kuruluş yıl dönümü Diyarbakır’da çeşitli ...
Bismil’de sahte gübre denetimi
YEREL HABERLER Bismil’de sahte gübre denetimi
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu
Diyarbakır'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki yangında ağır yaralanan kadın ...
Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
YEREL HABERLER Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 ...
Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 12 ...
Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe Gözaltına alınan zanlıların, örgüt yöneticileri ile sabit hatlardan görüştüğü belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 ...
Diyarbakır'da 500 bin liralık tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 500 bin liralık tarihi eser operasyonu: ...
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 26 eseri 500 bin liraya satmak istediler
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 26 ...
Eski sevgilisi adres vermiş, kardeşi gelip Melek´i öldürmüş
YEREL HABERLER Eski sevgilisi adres vermiş, kardeşi gelip Melek´i ...
Ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla Diyarbakır'ın kadın otobüs şoförleri iş başında
YEREL HABERLER Ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla ...
Diyarbakır'da gecekonduların yıkılmasıyla kitabe ve nişler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gecekonduların yıkılmasıyla kitabe ve ...
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis ...
Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (4)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis ...
İzmariti gelişigüzel attılar, canlarını zor kurtardılar
YEREL HABERLER İzmariti gelişigüzel attılar, canlarını zor ...
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis ...
Diyarbakır'da parkın içindeki yapıda yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da parkın içindeki yapıda yangın
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil ...
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis ...
Diyarbakır’da turizm koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da turizm koordinasyon toplantısı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X