Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 877 kilo esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 877 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma sonucu Lice ilçesindeki Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde 4 farklı noktada yapılan aramada 877 kilo esrar ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-10-24 10:29:04



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