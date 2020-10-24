Lice’de 4 farklı noktada 877 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan NarkoTerörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 4 farklı noktada 812 kilogramı toz, 65 kilogramı kubar olmak üzere toplam 877 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Bağlan mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan NarkoTerörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda, 4 farklı noktada 812 kilogramı toz, 65 kilogramı kubar olmak üzere toplam 877 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Esrar maddeleri numune alınmasını müteakip muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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