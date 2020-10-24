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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu’ndan, Covid 19 ile mücadele değerlendirmesi

İHA

Vali Karaloğlu’ndan, Covid 19 ile mücadele değerlendirmesi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, son günlerde ülke genelinde artış gösteren korona virüs vakalarının ardından yaptığı değerlendirme toplantısında açıklamada bulundu. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun daha önce yüzde 35’lere kadar düştüğünü ancak son günlerde bu rakamın yüzde 51’e yükseldiğinden bahseden Vali Karaloğlu, 15 Eylül'den bugüne kadar, pozitif tanı konularak karantinaya alınıp, karantina kuralına uymadığı tespit edilerek yurtlara yerleştiren 423 vatandaş olduğunu ve şu anda 55 vatandaşın hala yurtlarda karantinada olduğunu söyledi.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, son günlerde ülke genelinde artış gösteren korona virüs vakalarının ardından Diyarbakır’daki durumu görüşmek için kaymakamlar, jandarma komutanları, emniyet ve sağlık müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Korona virüs vakalarının ülke genelinde artış göstermesi sebebiyle Vali Karaloğlu, video konferans sistemi üzerinden ilgililerin katılımıyla durum değerlendirmesi yaptı. Diyarbakır’daki Covid19’un yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, yetkililerden bilgiler aldı, alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundu.

Griple birlikte etkisi artabilir
Ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da günlük vaka sayılarında az da olsa bir yükselme olduğunu belirten Vali Karaloğlu, ilçe bazlı bir değerlendirme yaparak alınan tedbirlerin ve uygulamaların gözden geçirilmesinin gerekliliğinin üzerinde durdu. Hastalığın yayılımında vaka sayısı olarak bir dalgalanma olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, kış aylarında daha çok görülen gribal enfeksiyonlarla korona virüsün olumsuz etkisinin artabileceğini, bu nedenle tedbirlerin aynı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı arttı
Yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun daha önce yüzde 35’lere kadar düştüğünü ancak son günlerde bu rakamın yüzde 51’e yükseldiğinden bahseden Vali Karaloğlu, bu oranların, toplantıda yapılacak değerlendirmeler ve alınacak kararların önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Değerlendirmelerin lokal olarak yapılmasının bu aşamada daha faydalı olacağını da sözlerine ekleyen Karaloğlu, ilçe ilçe verileri paylaşarak alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmaları, veriler üzerinden değerlendirdi.

En önemli sorun karantinaya uymayanlar
15 Eylül'den bugüne kadar, pozitif tanı konularak karantinaya alınıp, karantina kuralına uymadığı tespit edilerek yurtlara yerleştiren 423 vatandaş olduğunu ve şu anda 55 vatandaşın hala yurtlarda karantinada bulunduğunu, en önemli konunun da pozitif tanı alıp karantinaya uymayan vatandaşların tespit edilmesi olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, buna yönelik olarak, yol kontrollerinde, kamu binalarına ve kamusal alanlara girişte, toplu taşımalarda yapılacak HES kodu uygulamasının başarılı sonuçlar vereceğini söyledi.
Toplantıda, okullara da değinen Vali Karaloğlu, şu anda okullarda korona virüse yönelik herhangi bir problem gözlemlenmediğini, kış aylarında beklenen grip ile oluşabilecek problemlere dönük kararlar alınabileceğini belirtti.

65 yaş üzerine “Sokağa çıkma” hatırlatması
Vali Karaloğlu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda alınarak, sabah 07.00 ile 10.00 ve akşamüzeri 16.00 ile 20.00 saatleri arası uygulamaya konulan sokağa çıkma ve toplu taşıma ile pazar yeri, alışveriş merkezi gibi yerlere girme kısıtlamasının, vatandaşlara tekrar hatırlatılması gerektiğini de hatırlattı.

Covid 19 denetimlerinde tedbirler artacak
Toplu taşıma araçlarının ve semt pazarlarının da aynı şekilde daha önce alınan kararlara uygun olarak hareket etmelerini sağlayacak şekilde tedbirlerin uygulanması talimatını veren Vali Karaloğlu’nun değerlendirmelerinin ardından söz alan kaymakamlar sorumlu oldukları ilçelerdeki durumlar hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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