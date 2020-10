Diyarbakır’da 461 bin çocuk eğitim olimpiyatlarına katılacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu başkanlığında, öğrencilerin bilim, spor, kültür ve sanat alanlarına ilgilerinin artırılarak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, onları ulusal ve uluslararası anlamda desteklemek amacıyla yapılması planlanan Eğitim Olimpiyatlarının hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıda Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Onur Yeniay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile ilgili Kurum Müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları yer aldı. Toplantı öncesi Diyarbakır’ın her bir köşesinden, 17 ilçenin tamamından ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin katılacağı olimpiyat projesine yönelik yapılan hazırlık toplantısında Vali Karaloğlu, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



''461 bin çocuğun her biri bu faaliyetten yararlanacak”

Her platformda gençlik faaliyetlerine öncelik verileceğini vurgulayan ve gençlerin gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Vali Karaloğlu, çocuklara sporla, sanatla, kültürle dokunarak onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmek gerektiğini belirterek gözüne bakmayacakları başlarını okşamayacakları bir çocuğun bile kalmayacağını söyledi. Kaybedilecek zamanlarının olmadığını da belirterek hedeflerinin Diyarbakır'daki 461 bin çocuğun her birini bu etkinliklerden faydalandırarak yeteneklerini tek tek ortaya çıkarmak olduğuna değinen Vali Karaloğlu, her kurumun bunu bir sorumluluk bilerek hareket etmesini istedi.



Satrançtan robotik kodlamaya kadar birçok kategori yer alacak

Eğitim Olimpiyatlarından çok şey beklediğini ifade eden Vali Karaloğlu, gerekli komite ve kurulların oluşturularak konusunda yetkin ve uzman kişilerin yönlendirmeleriyle konuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi talimatını verdi. Olimpiyatlar çerçevesinde, içerisinde spor, sanat, bilim ve kültüre yönelik birçok faaliyet alanı olan projede akıl ve zeka oyunları, satranç, robotik, öykü, fotoğraf, müzik, kısa metraj film, piyes ve tiyatro, okul oyunları, basketbol ve voleybol, akademik başarı, bilim ve proje ile görsel sanatlar gibi 14 kategoriden oluşan geniş bir yelpazede yarışma ve turnuvalar düzenlenecek. Birçok farklı kategori ve temada düzenlenecek Eğitim Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

