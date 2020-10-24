Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı



Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı sırada ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda Önder E., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma ikilinin ailesinin fertlerinin de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Önder E., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı Önder E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN

2020-10-24 21:13:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.