Melek'in ölüme yürüdüğü görüntülere DHA ulaştı, babasına yazdığı not yürek burktu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melek'in ölüme yürüdüğü görüntülere DHA ulaştı, babasına yazdığı not yürek burktu

DHA

Melek'in ölüme yürüdüğü görüntülere DHA ulaştı, babasına yazdığı not yürek burktu


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan'ın (24) buluşmaya gittiği anlardan görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Melek'in kaldığı apart odasında bulunan, "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim" yazılı notu ise yürek burktu. 
Olay, çarşamba günü öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mustafa Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Melek Aslan'ın cansız bedeni ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Melek'in cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
MELİK'İN KARDEŞİ İLE BULUŞMAYA GİTTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Melek Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan çıktığı görüntülere, DHA ulaştı. Apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Melek'in saat 11.21'de elindeki kitaplarla yurttan ayrılarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Sanat Sokağı'na, kendisini öldüren kardeşiyle buluşmaya gittiği anlar yer aldı.
'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BABAMA ONU ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLEYİN' YAZMIŞ
Melek'in kaldığı apartın yetkilisi L.B., olayın ardından odasında yapılan aramada, genç kızın babasına yazdığı notu bulduklarını söyledi. L.B., "Olayın ardından ablası ve eniştesi Melek'in odasını toplarken bir not buldu. Notu ablası okudu. Notta, 'Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim' yazıyordu. Ablası notu okuyunca çok ağladı. Biz de çok etkilendik. Babasıyla problemleri vardı. Melek, başına bir şey geleceğini hissetmişti, bundan dolayı bu notu yazmış. Eski sevgilisi Orhan Vatansever'in başına bir şey getireceğini düşünüyordu. Aparttan gizlene gizlene çıkıyordu. Babasıyla yaşadığı problem, bildiğim kadarıyla Orhan; Melek'in babasını arayıp kötü şeyler söylemiş. Babası da 'Melek artık beni ilgilendirmiyor' demişti. Bayramda Adıyaman'a gitmek istemişti ama babası onu kabul etmediği için Melek çok ağlamıştı. Babasından bir yarasının olduğu belliydi" dedi.
'ESKİ SEVGİLİSİ SON 1 AYDIR KAPIDA SÜREKLİ BEKLİYORDU'
Melek'in yaklaşık 1,5 yıldır yurtta kaldığını söyleyen L.B., eski sevgilisi Orhan Vatansever'in genç kızı sürekli rahatsız ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Melek, çok iyi bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi seviyordu. Kendisiyle hiçbir problem yaşamadık. Eski sevgilisi son 1 aydır apartın kapısında sürekli bekliyordu. Bu çevrede Melek'i sürekli takip ediyordu. Defalarca buraya da geldi. Melek ile ilgili bilgiler soruyordu. Biz hiç bir şekilde bilgi vermeyiz. Melek, eski sevgilisi onu rahatsız ettiği zaman bana anlatıyordu. Babasıyla problemi olduğunu, babasının onu istemediğini söylüyordu. Bayramda evine gitmek istemişti ama ailesi onu istemedi. Bundan dolayı sürekli ağlıyordu. Orhan Vatansever, son dönemlerde bana, Melek'in arkadaş ve ailesine sürekli mesajlar atıyordu. Bana, sürekli 'Melek hanım çıktı mı, sizde mi' ve tehdit içeren mesajlar atıyordu. En son 1 ay önce masaj atmıştı. Sadece bize değil çevredeki birçok iş yerine Melek'i soruyordu. Melek'te parasının olduğunu söylüyordu. Ama Melek'in anlattığına göre öyle bir durum yoktu. Melek, bana mesajları da gösteriyordu. Aslında ona para veren kişi Melek'tir. Orhan Vatansever, Melek'i çok rahatsız ediyordu. Melek'in üzerinde çok ciddi psikolojik baskısı vardı. Çok iyi bir insandı. Hepimiz çok üzüldük. Melek yakın bir zamanda aparttan çıkış yapacağını söylemişti. Olaydan 1 gün önce gece valizini toplamış, İstanbul'a ablasının yanına gideceğini söylemişti." 
'KENDİSİNİ GİZLEMEK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIYORDU'
Melek'in, eski sevgilisi Orhan Vatansever'in korkusundan aparttan ayrılırken kendisini gizlemek için şapka ve gözlük taktığını da anlatan L.B., "Melek, Orhan Vatansever ile görüşmek istemiyordu. Orhan, Melek'in arkadaşlarına ulaşıp, onun hakkında kötü şeyler diyordu. Bana da defalarca söyledi. Orhan'dan ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir düzen kurmak istiyordu. Melek'i sevdiğini söylüyordu ama bence sevmiyordu. Takıntı hale getirmişti. Melek, Orhan hakkında alınan uzaklaştırma kararını bana göstermişti. Melek, son zamanlarda yurtta ayrıldığında kendisini gizlemek için şapka ve gözlük takıyordu. Orhan'ın eski sevgilileriyle olan davalarını Melek bana anlattı. Orhan'ın para ihtiyacı olduğu için Melek'e gönderdiği mesajlar var. Melek, bu mesajları bana gösterdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-10-25 10:31:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü
YEREL HABERLER Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna ...
Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Boşanma tartışması aileler dahil olunca kavgaya ...
Diyarbakır’da boşanma tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da boşanma tartışması kanlı bitti
Diyarbakır’da 461 bin çocuk eğitim olimpiyatlarına katılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 461 bin çocuk eğitim olimpiyatlarına ...
Sur’da trafo binaları ve duvarlar tarihi motiflerle süslendi
YEREL HABERLER Sur’da trafo binaları ve duvarlar tarihi motiflerle ...
Vali Karaloğlu’ndan, Covid 19 ile mücadele değerlendirmesi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan, Covid 19 ile mücadele ...
Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 51'e çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 51'e ...
Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covite karşı uyardı DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit: "Covid kadar tehlikeli olan durum, Covid ilaçlarının kullanılmaması"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covite karşı ...
Diyarbakır itfaiyesi bir yılda 5 bin 892 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Diyarbakır itfaiyesi bir yılda 5 bin 892 olaya ...
Lice’de 4 farklı noktada 877 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Lice’de 4 farklı noktada 877 kilogram esrar ele ...
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 877 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 877 kilo ...
Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 7 ayda 13 bin hastaya evde sağlık ...
Kentsel dönüşümün yapılacağı Bağlar’da belediye, irtibat bürosu açtı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümün yapılacağı Bağlar’da belediye, ...
HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 417'nci gün; aile sayısı 153 ...
Diyarbakır’daki hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki hastanelerde temizlik ve dezenfekte ...
Diyarbakır’da gönüllü itfaiyecilere eğitim
YEREL HABERLER Diyarbakır’da gönüllü itfaiyecilere eğitim
Bölge üniversitelerin rektörleri Zerzevan Kalesinde buluştu
YEREL HABERLER Bölge üniversitelerin rektörleri Zerzevan Kalesinde ...
Evlat nöbetindeki ailelerden, HDP'ye yapılan operasyona destek Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: "HDP’yi otele çevirmişler, teröristleri yatırıyorlar ve çocuklarımızı da dağa kaçırılıyorlar"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden, HDP'ye yapılan ...
Melek'in üniversite arkadaşı: Kendisini öldüren kardeşini yere göğe sığdıramıyordu
YEREL HABERLER Melek'in üniversite arkadaşı: Kendisini öldüren ...
Yenişehir’de korona virüs denetimi devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de korona virüs denetimi devam ediyor
HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı Fettah Aymaz: "Kardeşim İstanbul'da nakliye işinde çalışıyordu, dağa kaçırdılar"
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha ...
PTT’nin 180.kuruluş yıl dönümü Diyarbakır’da çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER PTT’nin 180.kuruluş yıl dönümü Diyarbakır’da çeşitli ...
Bismil’de sahte gübre denetimi
YEREL HABERLER Bismil’de sahte gübre denetimi
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X