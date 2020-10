Kentsel dönüşüm dönüştürecek, Millet Bahçesi güzelleştirecek

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi projelerinin ilçenin modern bir şehir haline gelmesini sağlayacağını dile getirerek, çhalkın bunlara tam destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Kentsel Dönüşüm Projesi için Bağlar’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kaynartepe Mahallesinde 7 bin nüfusun etkileneceği alanda bin 354 yapı üzerinden hayata geçirilecek proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye tarafından oluşturulan saha ekipleri muhtarlar ve vatandaşlarla görüşmelere devam ederek bilgilendirme yaparken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan irtibat bürosu vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan belediyeye ait ek hizmet binası bünyesinde çalışmalar yapan kentsel dönüşüm irtibat bürosunda görev yapan uzman personel, kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleriyle görüşmeler yaparak projenin çerçevesi hakkında bilgiler aktarıyor. Büronun haftanın her gün açık olacağı ve vatandaşlara her konuda bilgi verileceği kaydedildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşları proje hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.



“Yerinde dönüşümü ısrarla vurguluyoruz”

Yerinde dönüşüm modeliyle hayata geçirilecek olan kentsel dönüşümün Bağlar için milat olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “İlçemiz kentsel dönüşüm ile çarpık kentleşmeden kurtulacak ve bir diğer tarihi proje olan Millet Bahçesi ile de güzelleşecek. Devletimiz ve hükümetimiz ciddi destek veriyor. Sürecin başından beri önceki dönem Bakanımız ve milletvekilimiz Mehmet Mehdi Eker ile milletvekillerimiz Ebubekir Bal ve Oya Eronat’ın önemli desteği oldu. Birçok engeli birlikte aştık. Önce Kaynartepe Mahallesinden başlayacağız, ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapacağı planlamaya göre ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de yerinde dönüşümü uygulayacağız. Yerinde dönüşümü ısrarla vurguluyoruz. Çünkü buradan hiç kimse çıkarılmayacak. Projenin amacı burayı boşaltmak değil, vatandaşımızın huzur bulacağı bir şehir haline getirmektir. Biz bir buçuk yıldır sahadayız. Her şeyi halkımızla istişare ediyoruz. Projelerimizin hepsinde halkın talebi ve beklentileri esas alınmıştır. Bağlar halkının çok ciddi bir desteği var. Yüzlerce telefon geliyor, gittiğimiz her yerde insanlar heyecanla ve sevinçle kentsel dönüşümün başlamasını bekliyor. Kentsel dönüşüm Bağlar’ın yarım asırlık hayalidir. Çünkü burada yaşayan halkımız diğer bölgeler gibi modern koşullarda yaşamak istiyor. Millet Bahçesi de Bağlar’ı tarihteki esas misyonu olan doğal ve yeşil ortama kavuşturacak” dedi.

