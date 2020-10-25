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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından kış aylarında cilt bakımı uyarısı

İHA

Uzmanından kış aylarında cilt bakımı uyarısı

Diyarbakır'da güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, kış aylarında soğuk ve rüzgarlı havalarda cilt bakımına daha çok önem gösterilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşların nemlendirici krem, besleyici ve yenileyici ampul ile serumların kullanılması önerisinde bulundu.
Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, soğuk havalarda kan dolaşımının azaldığını, ter ve yağ bezlerinin daha yavaş çalıştığını kaydederek, bakım yapılmadığı takdirde erken yaşlanma görüntülerinin ortaya çıkacağını söyledi. Özaydın, vatandaşların nemlendirici krem, besleyici ve yenileyici ampul ile serum kullanması gerektiğini kaydederek, "Kış aylarında cildimize çok dikkat etmemiz gerekiyor, yaz aylarında nasıl güneşten koruyorsak, kış aylarında ise soğuğunda ve rüzgarından aynı şekilde korumamız gerekiyor. Kan dolaşımı yavaşladığında, cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddeleri alması zorlaşır, cilt kuruluğu başlar, cilt yağ kaybetmeye başlar. Soğuk hava, cildin hassaslaşmasına, dış etkilere karşı kendisini koruyamamasına, kaşınmaya, kızarmaya, renk değiştirmeye yol açar. Lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlamalar, pullanmalar görülür. Belirtilen etkileri gösteren cildin erken yaşlanmaması için hiç bir sebep kalmamıştır. Nasıl ki yaz aylarına da kıyafet seçerken mevsime uygun kıyafet seçiyorsak, kış aylarında da kozmetik ürünlerimizi seçerken aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Cildimizi soğuktan ve rüzgardan korunmak için, nemlendirici kremler, besleyici ve yenileyici ampuller ve serumlardan destek alabiliriz. Cildinize uygun yöntemleri belirleyerek kış aylarında iyi bir cilt bakımı yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Kış mevsimi, cilt bakımı ve kimyasal soyucu tedaviler için en uygun zamandır. Leke, sivilce izi gibi sorunlarınız için geç kalmadan cildinize uygun protokollere başlamanız zaman kaybınızı önleyecektir" dedi.

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