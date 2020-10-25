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MHP İstanbul milletvekili ve Diyarbakır İl teşkilatı, Diyarbakır’da halkı dinledi

İHA

MHP İstanbul milletvekili ve Diyarbakır İl teşkilatı, Diyarbakır’da halkı dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilat üyeleriyle birlikte Sur’da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
MHP İstanbul vekili Arzu Erdem, partisinin Siirt kongresine katıldı. Parti üyeleriyle birlikte Diyarbakır’a çıkarma yapan Erdem, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdem, daha sonra Sur ilçesinde esnası ziyaret ederek sohbet edip, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin selamlarını vatandaşlara iletti.
“Diyarbakır’da da şunu gördük. Biriz, bütünüz, beraberiz”
Milletvekili Arzu Erdem, Siirt kongresinde sonra Sur’da bir esnaf ziyareti yaptıklarını söyledi. Esnaf ziyaretinden sonra kendileri için en önemli anlardan bir tanesi bugün Ziya Gökalp müzesini gezmek, olduğunu belirten Erdem, “Burada bu fotoğrafı çekmek bu kadar gerçekçi bizim vatanda şairimiz, bizim için Türk dünyası açısından çok önemli eserler bırakmış Ziya Gökalp’imizin burada ruhunu hissedebilmek bizim için çok kıymetli. Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugünün anısına bu anı çok özel hissettirdi. Diyarbakır’da çok farklı bir iklim var. Milliyetçi Hareket Partisine karşı, liderimize karşı, Devlet Bahçeli Beyefendiye karşı muazzam bir teveccüh var. Bunda tabi teşkilatımızın, il başkanımızın ve il teşkilatımızın çok büyük bir katkısı var. Türk milleti şunu gördü ve biz Diyarbakır’da da şunu gördük. Biriz, bütünüz, beraberiz. Ancak birlik beraberlik içerisinde biz, güçlü Türkiye hedefine ulaşabiliriz. Bizim için İstanbul ne ise Diyarbakır o, Diyarbakır ne ise Trabzon o. Trabzon ne ise Ege o, Akdeniz o, hiç fark etmiyor. Biz bu açıdan Diyarbakır esnafını, hatta Sur’da gezerken bilhassa terörden etkilenmiş bir bölge olarak bildiğimiz bir bölge. Orada bir rahatlama, rahatlama ile beraber vatan, bayrak bilinci bu çok önemli. Birlik beraberlik olması gerektiğini orada oradaki herkes söyledi. Türkçe bilmeyen bir annemiz ben Devlet Bahçeli deyince ellerini kaldırdı, ‘Allah Allah’ dedi. Ve dua etmeye başladı. Hiç fark etmiyor. Biz bir birimizi anlıyoruz, gönüllerimiz bir” dedi.
MHP teşkilatı Ziya Gökalp ziyaretinden sonra kentten ayrıldı.

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