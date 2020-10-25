Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede (2)

CİNAYETE AZMETTİRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Diyarbakır'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilen Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Vatansever, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Vatansever, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-10-25 21:07:35
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